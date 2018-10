Kevin Escamilla: "Tenemos que acostumbrarnos a ganar"

Después del entrenamiento del día martes en la cancha 2 de Ciudad Universitaria, Kevin Escamilla, uno de los juveniles que con la llegada de Juan Francisco Palencia ha recibido oportunidades, habló en conferencia de prensa.

El próximo partido de Pumas será contra Honduras Progreso en la Concachampions, mismo que se enfrentará con una gran cantidad de canteranos que buscarán amarrar la clasificación a la fase de eliminación directa contra un conjunto que no ha ganado en los últimos seis encuentros, hecho que servirá para tomar confianza y alargar la buena racha del cuadro unamita.

"Va a ser un partido muy importante para nosotros, tenemos que acostumbrarnos a ganar, es el principal objetivo. Para mí sí es obligatorio (ganar), siento que ganando agarramos más confianza y vamos a ir a dejarlo todo, a sacar el resultado y nos va a servir bastante para enfrentar lo que viene tanto en la Liga como en la Concachampions".

En cuanto a los buenos resultados que los Pumas de la UNAM han obtenido como locales, Kevin destacó la entrega del equipo que ahora está conformado por canteranos en mayor medida: "Siempre se ha hablado que la mejor Cantera es Pumas y para mí lo es. Cualquier rival que venga a Ciudad Universitaia sabe que enfrentará a un equipo complicado con jóvenes que necesitan salir adelante, que tienen hambre de competir".

Respecto a la relación que existe entre Palencia y sus pupilos menos experimentados, el centracampista destacó el agradecimiento que existe por parte de estos últimos ante las oportunidades que se les brinda: "(Agradecemos) principalmente la confianza que nos da, la oportunidad al estar entrando en la Liga y en la Concachampions. Ahí va el proyecto, la Sub 20 también está teninedo buenos resultados. Nosotros vamos a ser el futuro de esta institución y lo estamos enfrentando de la mejor manera".

Dentro del mismo tema, destacó que con otros estrategas y administraciones las oportunidades eran menores debido a las necesidades del conjunto: "Es diferente, varios técnicos piensan distinto. A lo mejor Paco lo hace porque él lo vivió, porque él fue de este equipo. Entrenadores anteriores a lo mejor querían elevar al equipo lo más pronto posible para después darle oportunidad a la Cantera".

A pesar de que las puertas se han abierto de par en par para los jugadores más novatos del Club Universidad Nacional, Escamilla destacó que aún cuando la brecha entre la Sub 20 y el primer equipo no es tan amplia, hace falta el fogueo que anteriormente existía con la filial en el ascenso: "La Sub 20 y Primera División no tienen tanta diferencia, pero en torneos anteriores todavía teníamos la Primera A que era un buen parámetro. Me gustaría que existiera una oportunidad de una liga de ascenso antes de probar la Primera División".

Finalmente, Kevin aseguró que la diferencia de Pumas al jugar de local y visitante radica en la presión que se ejerce con los equipos rivales al salir del Estadio Olímpico Universitario: "A veces esperamos mucho a los rivales cuando vamos allá, mi opinión es que hay que salir a presionarlos como lo hacemos en CU, tenemos que salir a buscar ese gol que tanto nos hace falta".