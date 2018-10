'Chelís': "Nunca habíamos cometido tantos errores"

Los Venados FC rescataron un punto del Estadio Jalisco, en un partido accidentado en donde se vieron abajo en el marcador, pero con anotación del charrúa Sebastián Ribas lograron emparejar para llevarse una valiosa unidad en calidad de visitante.

El estratega José Luis Sánchez Solá reconoció que sus jugadores no salieron en su mejor momento, en un planteamiento que depende mucho de lo que su medio campo conecte con su delantera:

“Checa las fallas que tuvimos, las veces que les regalamos el gol, la poca comunicación; nosotros dependemos mucho de lo que haga Ospitaleche y Navarro en el mediocampo, si nuestro primer pase a ofensiva no viene de ellos es muy difícil que nos conectemos, dependemos mucho de ellos y hoy salieron con la pata chueca. El único pase bueno de Navarro fue el gol”.

El Chelís reconoció que su rival lo sorprendió alineando un cuadro diferente al que acostumbran en el torneo de liga:

“Los Leones Negros merecían ganar porque cometieron menores errores que nosotros, a pesar de que arriesgaron con una alineación con muchos jóvenes, dejando jugadores importantes en la banca”.

Los atados sufrieron de más ante la cantidad de errores que cometieron, exigiendo a su guardameta quien terminó como héroe:

“No somos magos, los técnicos nos debemos a los jugadores, no hay táctica si no hay técnica. A los jugadores los puedes ordenar de inicio pero después vienen los pases, recepciones, conexiones, etc. En ningún entrenamiento o partido hemos cometido tantos errores como hoy, y al final nos terminamos llevando un punto”.

El técnico de los astados reconoció que no ha sido fácil tomar las riendas del equipo yucateco, ante el tan corto plantel con el que cuenta:

“No he podido repetir una alineación, es un platel muy corto, contando a tres porteros tenemos 21 jugadores; hace dos temporadas acertaron en muchos fichajes, en esta temporada, el presupuesto y las relaciones fallaron, y no logaron acertar en los fichajes, tenemos muchas limitantes”.

Como objetivo, el entrenador de los Venados, se pone hacer un buen cierre del torneo para luego decidir cuál será su futuro con el equipo:

“Tenemos que sumar y sumar lo que resta del torneo, y luego sentarnos el 11 de noviembre y ver si les conviene que yo siga, si me conviene a mi seguir, si esto se puede apoyar en cuanto al presupuesto que hay, y muchas cosas”.