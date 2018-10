Rodolfo Salinas:  "El equipo retomó la confianza"

Los Rojinegros del Atlas volvieron a la senda del triunfo tras vencer 3 goles a 1 a Rayados con una contundente victoria y una gran actuación de los futbolistas mexicanos, al menos así lo menciona Rolofo Salinas.

“Uno tiene que estar preparado, uno tiene que ser profesional para estar disponible para lo que el técnico requiera. Desgraciadamente fue a costa de una lesión, pero el futbolista está expuesto y que bueno que no afectó tanto, el equipo se supo reponer y ganó”.

‘Rodo’ mencionó sobre el tipo de juego que tienen que realizar en equipo, pues saben de las carencias con las que cuentan y ante equipos de la envergadura de Monterrey tienen que tomar más precauciones.

“El equipo retomó la confianza y que en los últimos partidos no habíamos jugado del todo bien, pero en los primeros juegos el equipo mostró buena cara y ahora creo que lo retomó, el equipo no puede olvidarse, tenemos la mataría para jugar ante este tipo de equipos que tienen un gran potencial y muchas individualidades. Sabemos que no le podemos jugar del tu por tu a este tipo de rivales”.

Asimismo el contención rojinegro habló de que en Atlas hay jugadores de calidad para suplir a los lesionados, así como hombre de experiencia comprobada como él, Rafa, Leiton, Ustari y ‘Macue’. Los cuales están preparados para juegos así.

“Nosotros tenemos que retomar la confianza más allá de los resultados, siempre el equipo retoma la confianza al ganar, el triunfo fue bueno para no alejarnos de zona de Liguilla, al principio dimos buenos partidos contra equipos como Tigres, ahora fue un partido completo, redondo, ya teníamos tiempo que no ganábamos con amplitud y más aquí de local”.

El casaca 17 defendió a sus compañeros de ataque diciendo la importancia y responsabilidad con la que cargan, así como las rachas tanto negativas como positivas en las que suelen meterse.

“Así son los delanteros, un delantero necesita de goles para tener confianza, no quiere decir que sean malos jugadores sí no anotan gol, que quede claro que Duque es un gran jugador, que aportó mucho y va a seguir aportando, hoy es Jahir, mañana le toca a otro jugador”.

Para finalizar, Salinas aclaró la situación actual del conjunto, sobre las derrotas ante las cuales se han sabido reponer, pues creé el trabajo del cuerpo técnico y jugadores para mejorar.