Matías Britos: "Sabemos que tenemos que entrar a la Liguilla"

Los Pumas de la UNAM entrenaron con la mente en el partido contra Jaguares de Chiapas del domingo en el Ciudad Universitaria. Además, el encuentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF ya se acerca y el cuadro de Juan Francisco Palencia tiene en mente la calificación a la siguiente ronda del torneo internacional.

En conferencia de prensa, Matías Britos aseguro que Universidad tiene los objetivos claros para el torneo Apertura 2016: "Sabemos que tenemos que entrar a la Liguilla y es primordial la clasificación; los puntos que sean necesarios son los mínimos e indispensables y bueno, si se logran más bienvenido sea. En este caso no tenemos el chance de calificar a Libertadores, y la única ventaja que tenemos sería cerrar de local en alguna de las fases de la Liguilla", dijo el delantero unamita en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Sobre el resultado del encuentro pasado en el Estadio Azteca, Britos afirmó que el fútbol del equipo fue aceptable, pero el resultado no se dio como ellos esperaban: "De visitante, sí ha sido lo mejor, pero el resultado no se dio y quedamos con la misma bronca de que fue un buen partido, pero por otro lado, nos quedamos con la situación de que el resultado no nos favoreció y con la tranquilidad de haber hecho un gran esfuerzo durante los 84 minutos de juego".

Matías comentó que "hay que ser profesional y analizar los errores para no volverlos a cometer contra futuros rivales. Perdimos contra un gran rival que supo aprovechar los errores, pero seguimos siendo un equipo fuerte y estamos capacitados para salir adelante".

"El objetivo siempre ha sido salir a ganar"

Para finalizar, el nacido en San Carlos, Uruguay, menciono que en la posición en donde se le ponga, él va dar su mayor esfuerzo: "Yo quiero aportarle al equipo en donde me toque, me ha tocado jugar en diferentes posiciones y hago mi máximo esfuerzo. Obviamente que en la posición como atacante me van a pedir el gol o las asistencias, pero nunca renuncio a ese esfuerzo".

Universidad seguirá con sus entrenamientos y enfrentará a Chiapas el domingo en la jornada 12 de la Liga Bancomer MX.