El equipo busca tener un partido redondo, asegura Aarón Galindo

El conjunto escarlata presentará hoy un cuadro competitivo con la intención de seguir avanzando en la Copa MX , por lo que buscan un “partido perfecto“ frente al cuadro esmeralda y así evitar la instancias de los penales.

El veterano defensor Aarón Galindo dijo que el partido: “El equipo está consciente de la importancia de este torneo, la rotación es importante y lo que te da poder ganar esta competición, Copa Libertadores, es algo a lo que Toluca siempre aspira, en cada competición, y tomándolo con mucha seriedad, ya listos para el partido de mañana”.

Si bien se espera una rotación para el juego copero, Galindo consideró que el cuadro escarlata presentará un equipo competitivo en la cancha de la UAEM:

“En este torneo hay un plantel vasto, varios jugadores en cada posición y eso es muy bueno para la competencia interna; el equipo con el que saldremos mañana es un equipo con muy buenos jugadores que cualquier equipo de Primera División podría envidiar, estamos siempre con la consigna de ganar, mostrar una buena cara en nuestra casa y seguir a la siguiente fase”, señaló el veterano defensor.

“En lo individual tenemos un equipo muy bueno que va a salir el día de mañana, jugadores que se han recuperado, que esperemos tengan actividad mañana, eso es una ventaja en lo individual, en lo grupal también el equipo está muy bien, los 30, 35 jugadores que están aquí, están comprometidos, se siente un ambiente bastante bueno y el equipo va en ascenso, lo ha demostrado en los últimas jornadas, eso es una ventaja; estamos en casa, también eso puede ayudar bastante y lo sabemos”, agregó.

El conjunto local espera un cuadro altamente competitivo, un equipo “agresivo, un partido totalmente diferente al día domingo”. Y si bien es una posibilidad los los tiros desde los 11 pasos, los locales esperan que esto no se dé y se finiquite el encuentro en los 90 minutos:

“Es un partido de futbol se puede dar, pero nosotros queremos definir en los 90 minutos, queremos hacer un partido redondo en el cual podamos aprovechar las circunstancias y las ocasiones que tengamos al frente, y en la defensiva estar sólidos para ganar el partido en los 90 minutos”.

Finalizando, Galindo quien jugó en Alemania vistiendo los colores del Eintrach Frankfurt, habló muy bien del gran rendimiento que han mostrado los mexicanos Javier Hernández y Marco Fabián en Alemania:

“Tengo mucho contacto con Marco y me da mucho gusto que le esté yendo bien porque no ha sido el inicio como siempre, el inicio normalmente cuesta un poco y le ha costado no solo en lo personal sino porque gente que llega al club y te tienes que ganar un lugar en el once inicial, se lo ha ganado, anda muy bien y me da mucho gusto por él y por el equipo, que también anda mejor que el torneo pasado y es un equipo que se lo merece”, señaló.