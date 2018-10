Torrente advierte sobre las cualidades de Gignac

Javier Torrente sabe el reto que tienen enfrente Guillermo Burdisso, Diego Novaretti y Nacho González en caso de entrar frente al delantero felino André-Pierre Gignac, el domador de la Fiera conoció al atacante francés en el Olympique de Marsella, sobre quien habló: “André es un futbolista que nunca está cansado para un entrenamiento, siempre aporta todo lo que tiene y en el campo siempre está cerca del gol, eso es tan importante en esto de los partidos de futbol”, adelanto el técnico del León.

Torrente extendió su análisis sobre Gignac, él solo puede cambiar el rumbo del juego: “Los partidos tienen un hilo que tiene que ver con el merecimiento o con la idea futbolística, un equipo que propone, muchas veces los goleadores hacen que el partido vaya para donde ellos quieren y no para donde indica el buen momento futbolístico del equipo, entonces es muy importante el gol”, explicó.

El delantero galo posee muchas cualidades sin embargo la Fiera lo puede detener: “Tengo dos muy buenos centrales que se van a encargar de él”, advirtió.

La amistad de Torrente y André prevalece a pesar de ser ahora adversarios, Gignac fue uno de los primeros en felicitarlo tras ser nombrado técnico del León: “Me llamó para felicitarme cuando me nombraron para ser el entrenador del León, lo recuerdo con mucho cariño, mi hijo me pidió su camiseta y él me dijo que me la iba a enviar para él, tengo contacto y lo aprecio muchísimo es un gran ser humano, un gran profesional”, destacó el domador leonés.

Javier adelantó que utilizará el mismo cuadro que le ha dado puntos desde que llegó al Bajío: “Vamos a arrancar el próximo partido con el equipo que viene jugando de titular en la liga”, indicó.

Sobre el adiós del cuadro esmeralda del torneo copero, Javier evitó llamarlo fracaso: “Yo creo que las conclusiones las sacaremos cerrando el semestre, esperemos sea dentro de la Liguilla, pero creo que hay un buen equipo que hay que seguir trabajando y desarrollándolo no para que sea, sino para que vuelva a ser el de antes”, cerró.