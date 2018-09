Las diez del zorro: Semana 13

Con un golazo de Daniel Arreola en el último minuto de juego, los zorros se impusieron ante unos gallos que no salieron para nada como su nombre los avala, y se meten de lleno en la pelea por uno de los ocho puestos que los metan en la fiesta grande, a falta de solo cuatro jornadas. A continuación repasamos lo que nos dejó el duelo contra los Querétaro y el panorama que le espera a los del paradero.

1. Que suene el Tuta-Tuta

Cuanto tiempo tuvo que pasar para que el sello de la casa jugara a favor de los rojinegros, tan solo en este torneo ya habían sido dos partidos en casa en los que en los minutos finales les sacaban el resultado. Ahora fue al revés, en la última jugada del partido el Atlas se llevo la victoria. La última vez que los zorros habían conseguido el resultado gracias a una jugada en los momentos finales del partido, fue hace casi un año, en el Apertura 2015 cuando recibieron a León y en contragolpe mortal de Daniel Álvarez al minuto 89 marcaban el tercero para ganar 3-2 el encuentro.

2. Místico Jalisco

Los rojinegros volvieron a ganar de local y después de varios torneos de fracasos ante su gente se han hecho poderosos en su cancha. Con solo un encuentro por delante, los del paradero marchan invictos cuando juegan los sábados en punto de las siete, y si la lógica sigue imponiéndose de acuerdo con el campeonato realizado, quedaran invictos en el Jalisco, algo que no consiguen desde el Invierno 00, casi 16 años sin lograrlo.

Foto: Aztecadeportes

3. Sin goleador

Una de las sorpresas para este encuentro fue sin duda la ausencia de Jahir Barraza, quién se había mostrado con buen nivel de juego y mucha contundencia frente al arco, después de un buen partido contra MTY y uno sin mucho que reprocharle contra TIJ, José Guadalupe Cruz optó por relegarlo del once titular, y este sábado fue esa misma falta de contundencia la principal debilidad de los atlistas. Fueron al menos 5 claras de gol que no concretaron los delanteros y demás jugadores del equipo. A pesar de la victoria, espero que el profe haya captado donde flaqueó el equipo, ajuste y no le quite la titularidad a quién se la había ganado.

4. Taboeno

Es increíble lo que estoy por decir, pero, en el partido contra Querétaro el peor refuerzo del Atlas en la historia reciente jugó un buen encuentro, para nada espectacular ni mucho menos, pero un deleite fue ver su accionar después de las participaciones a las que nos tenía acostumbrados. Siendo participativo en los ataques rojinegros y pidiendo la pelota en varias ocasiones ayudó al equipo a ganar ritmo y sobre todo, parecía que si sabía jugar futbol por una vez en su vida. Esperemos que si el técnico decide colocarlo de nuevo en el campo no baje el nivel que brindó esta treceava jornada.

Foto: Ditmqueretaro

5. Regreso del parce

Otra de las novedades fue el regreso de Jefferson Duque. Después de ser relegado a la Sub 20 por un mes casi, el cafetalero reapareció el sábado y en 20 minutos mostró más de lo que venía mostrando en casi todo el campeonato. Se le vio con ganas, corriendo más y con idea al frente. Aún se le ve ansioso por anotar, y lo habría conseguido de no ser por un atajadon del cancerbero queretano. Rumores lo colocan fuera del equipo, pero en mi opinión sería un grave error por parte de la directiva deshacerse de un delantero con calidad comprobada, incluso en México y que solo pasa por un mal momento, esperemos la racha se corte lo más pronto posible.

6. Santo Golazo

A pesar de que el triunfo y los tres puntos son lo más rescatable del partido, el haberlo ganado de la manera en que se hizo y con la calidad de gol que nos regalo el central Daniel Arreola era algo que no se veía desde hace varios partidos. Siempre serán bienvenidos los triunfos, pero que mejor que entregarlos con un golazo de por medio. Enhorabuena por Arreola y por la afición, quiénes ya extrañaban uno de esos.

Foto: ESPN

7. Camino a la titularidad

Nadie, más que el arquero Ustari, ha tenido un torneo para recordar, no obstante, en algunos casos no se necesita de un torneo brillante para resaltar. Tal es el caso de Brayan Garnica. El joven de apenas 20 años, quién debutara hace dos torneos, cada vez ve más minutos en el primer equipo, y cada vez se le nota más maduro e inteligente con la pelota. El sábado ante una débil defensa queretana, hizo lo que quiso, desbordo cuantas veces se le antojo y puso más de un pase de gol a varios. Un prospecto que de ser bien llevado como hasta ahora lo han hecho, podría dar de que hablar.

8. Luchar contra la lógica

Si bien el Atlas se encuentra a solo un punto de zona de clasificación, tiene que enfrentar tres de los cuatro partidos restantes en cancha ajena. Si la lógica se impone Atlas estará fuera de la fiesta grande y probablemente no llegue ni a los 20 puntos. Los rojinegros enfrentan a dos equipos que se encuentran en los primeros ocho y a otros dos que se encuentran en el fondo de la tabla. El balance podría parecer equilibrado, y si los atlistas quieren darle alguna alegría a su gente en su torneo de centenario deberán fajarse y hacer algo que no han podido hacer en 13 fechas. Ganar de visita.

9. Querétaro

Víctor Manuel Vucetich, uno de los mejores directores técnicos en la historia del futbol mexicano, tiene al Querétaro hecho un desastre. El ataque más endeble de la Liga después de Chiapas probablemente sea el de los emplumados. Ante una defensa parchada no pudieron generar ninguna opción clara de gol. El medio campo no existió en el partido debido a la poca recuperación de balón que tuvieron ambos equipos. Las laterales fueron una fiesta para los extremos atlistas, tanto para Garnica como Cándido, con su velocidad y picardía llegaban con facilidad al área de los gallos. Su fuerte es claramente la central y la portería, de las cuales se agarraron los 90 minutos hasta que en el último suspiro, como dice el dicho "tanto cae el cántaro al agua hasta que se rompe"

Foto: Diarioqueretaro

10. En Frío

Con todo y que es el mejor hombre de los zorros en lo que va de campeonato, este partido no se le vio con la confianza y seguridad de otros. Aun así cumplió como siempre lo ha hecho. La central con Arreola y Márquez se vio poco requerida ante el nulo ataque de los gallos, sin embargo en los balones largos y los centros perdían la marca fácilmente. Reyes cumplió como lateral que se dedico más a defender que atacar.

Foto: Ligamx

Uno de los elementos que más ha mejorado con el pasar de los partidos es Madueña. Corre todo el partido, acompaña adelante, manda centros y recorre su banda. Ante la falta de laterales de calidad el chico ha cumplido. Luis Robles ante la mala circulación de pelota se vio beneficiado y recupero varios balones en medio campo y dio buena salida al equipo. Rodolfo Salinas sigue siendo un buen relevo sin embargo no pesa en el partido.

Cándido tuvo que salir del campo, el hombre más lúcido a la hora de ir al frente de los zorros no tuvo tantas acciones en el partido del sábado. Mientras que Barragán se quedaba adelante esperando la acción que le diera oportunidad de gol. Sin mucho que decir, cobro el penal de manera más que correcta.