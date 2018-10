Tiago Volpi: “Ante Cruz Azul vamos a jugar el último partido de nuestras vidas”

El arquero de Gallos Blancos se reporta listo para enfrentar el encuentro ante Cruz Azul, correspondiente de los octavos de final de la Copa MX.

“Espero un partido muy difícil pero Gallos tiene capacidad para conseguir el pase a Semifinales”, comentó el arquero brasileño.

Tiago está consciente de que en la Liga MX, las cosas no van de la mejor manera, sin embargo no tiran el torneo a la basura, “por más que los resultados no se están dando en la liga, hemos jugado bien”, afirmó Volpi en conferencia de prensa a su llega a la capital del país.

A pesar de que ambos equipos se encuentran fuera de la zona de calificación en el Apertura 2016, en el torneo de mitad de semana ambos conjuntos son equipos sólidos, “Cruz Azul ha jugado bien y querrá ser semifinalista”, argumentó el guardameta albiazul.

Este lunes, Tiago Volpi se convirtió en papá, sin embargo el arquero hizo el viaje con el equipo para enfrentar el duelo de Copa Mx, para el brasileño será un encuentro especial por el nacimiento de su primogénita, pues será su inspiración y buscará darle la bienvenida al mundo con un pase a Semifinal, “hay que aprovechar y ojalá traiga torta bajo el brazo”, comentó entre risas.

A pesar de ser uno de los mejores porteros que hay en estos momentos dentro de la liga mexicana, Volpi no pierde las esperanzas de que 'Tite', entrenador de la Selección de Brasil lo llame para las próximas convocatorias: “Es complicado, pero tengo esperanza, seguiré haciendo mi trabajo de la mejor manera y ganar un título sería algo que me podría abrir las puestas de la Selección”, finalizó.

Gallos tendrá una semana complicada pues tendrá el duelo de Cuartos de Final de la Copa ante Cruz Azul y el sábado recibirá a América en "La Corregidora".