De manera agónica, Puebla gana en el Azul

MF | Para Cruz Azul, este resultado prácticamente lo deja eliminado del torneo; aunque todavía hay posibildades matemáticas.

MF | Con este triunfo, Puebla llega a 19 unidades que de momento los ubica en el octavo lugar general.

Termina el partido, de manera agónica Puebla saca el triunfo en la Ciudad de México.

Remate de cabeza solo de Navarro dentro del área a primer palo del arquero y parece que Puebla se lleva los tres puntos.

90+2' Goooooool de Puebla, Navarro mete el segundo.

90' Se agregan tres minutos más al juego.

87' Jonatahn Cristaldo no pudo rematar y hay saque de meta para Campestrini.

86' Ricardo Valiño quema todas sus armas. Entra Christian Bermúdez, sale Jerónimo Amione.

83' Mala recepción de Jorge Benítez y Robert Herrera le roba el balón.

79' Sustitución en Puebla. Sale Damián Escudero, entra Francisco Torres.

77' Último cambio para Cruz Azul. Entra Jonathan Cristaldo, sale Joffre Guerrón.

76' Fuera de juego de Joffre Guerrón cuando intentaba remate de cabeza.

74' Disparo de volea fuera del área por Patricio Araujo que en dos tiempos se queda con el Corona.

70' También hay modificación en la visita. Entra Álvaro Navarro, sale Alexis Canelo.

69' Cambio para Cruz Azul. Sale Velázque y entre el canterano Rosario Cota.

67' Tiro desviado a tiro de esquina cuando Joffre Guerrón remataba al arco.

65' Cae dentro del área Jorge Benítez pero el central no indica nada y sigue el juego.

62' Pase de Chaco que no logra encontrar un destinatario en el área azul.

59' Infracción de Aldo Leao sobre Canelo y otro tiro libre de peligro para los visitantes.

57' Intentaba centro el Puebla, pero queda en las manos de Jesús Corona.

53' Sigue intentando la máquina, ahora fue Leao con disparo de fuera del área.

51' Remate de Joffre Guerrón, pero una vez más va por arriba del marco.

49' Francisco Silva disparo de fuera del área y apenas pasa cerca del palo izquierdo.

48' Excelente salida de Campestrini ya que evita un mano a mano contra Benítez.

47' Remate de cabeza por Christian Giménez pero va a un lado de la portería.

45' Amarilla para García Sancho luego de jalar a Amione que intentaba hacer un pique.

Inicia el segundo tiempo en el Estadio Azul. Cementeros y Camoteros empatan a un tanto.

Por la máquina anotó Aldo Leao y abrió el marcador en el juego Damián Escudero por Puebla.

El encuentro en su primera parte tuvo un dominio alterno y hasta estos momentos es un empate justo.

Termina el primer tiempo. Cruz Azul y Puebla empatan en el Estadio Azul (1-1).

Contra remate en el tiro de esquina y el colombiano Aldo Leao disparo al lado izquierdo donde no llega Campestrini.

44' Gooooool de Cruz Azul!! Aldo Leao empata el partido.

42' Amonestaciones para Francisco Silva y Jerónimo Amiones por un problema entre ambos futbolistas.

38' Jorge Benítez mandaba centro a Guerrón, pero Campestrini se atraviesa y se queda con el balón.

Gran remate con la pierna izquierda en el cobro de falta de Escudero y se abre el marcador para Puebla.

37' Gooooooool de Puebla, apareció Escudero.

36' Tiro libre para Puebla, luego de una patada de Velázquez sobre Canelo, el defensa de Cruz Azul ve la tarjeta amarilla.

34' Otro Palo. Gran jugada individual de Joffre Guerrón que recibe de pecho y remata de volea pero de nueva cuenta va al poste el esférico.

33' Amarilla par Joffre Guerrón por falta sobre el delantero Jerónimo Amione.

32' Damián Escudero remata muy débil de cabeza y la tiene Corona sin problemas.

31' García Sancho desvía de cabeza un trazo desde la izquierda que buscaba a Canelo.

29' Canelo comete falta sobre García Sancho y se corta el avance que realizaba Cruz Azul.

27' Gol anulado para la máquina por un supuesto fuera de juego, había anotado Guerrón.

24' Cambio por lesión en Cruz Azul. Se va Adrián Aldrete por molestia muscular, entra el canterano Juan Carlos García Sancho.

22' Media vuelta de Jerónimo Amione pero su tiro no va con dirección a portería.

17' Disparo de volea por Damián Escudero que en dos tiempos Corona saca a tiro de esquina.

14' Centro de Amione por la parte izquierda del campo pero no encontró rematador.

13' Cabezazo de Velázquez que va directo a los brazos de Campestrini.

12' Guerrón cae dentro del área pero el central Galvan no marca nada.

9' Chaco disparo el tiro libre, pero Campestirini estuvo atento en el fondo del arco.

8' Falta de Patricio Araujo sobre Jorge Benítez y hay tiro libre para los cementeros.

7' Palooo. Ahora fue Jorge Benítez después de un centro raso de Aldo Leao.

5' Cabezazo completamente solo de Robert Herrera, pero su disparo se va muy arriba del marco.

4' Gran cobertura de Pablo Miguez que le quita el balón al "Chaco" en tres cuartos de cancha.

3' Falta de Amione sobre Velázquez que corte el avance de La Franja.

2' Palooo! Jerónimo Amione recibe un gran pase de Canelo y manda su disparo al larguero izquierdo defendido por Corona.

Inicia el partido, Cruz Azul y Puebla abren la acción sabatina de la Jornada 14 en Liga MX.

16:58 | En una de las cabecera del Estadio se visualiza un pequeño grupo de aficionados que viajaron de Puebla para apoyar a su equipo.

16:56 | Los dos equipos en el centro del campo para realizar el acto protocolario de Liga MX.

16:54 | Una entrada muy mala la que se ve en el Estadio Azul, poco más de 10,000 espectadores se podrían esperar en el recinto de la colonia Nochebuena.

16:47 | Suplentes Puebla: Villaseñor, Cortés, Schmidt, Bermúdez, Torres, Pérez y Navarro.

16:45 | Suplentes de Cruz Azul: Allison, Cota, Ruíz, García Sancho, Rojas, Montaño y Cristaldo.

16:39 | Ambos equipos ya están en el terreno de juego realizando los ejercicios precompetitivos para estar a punto en el juego que abre la jornada sabatina.

Alineación Puebla: Campestrini; Rojas, Araujo, Herrera, Dueñas, Orrantía; Miguez, Toledo, Escudero; Canelo y Amione.

Alineación Cruz Azul: Corona; Aldrete, Velázquez, Roco, Domínguez; Baca, Silva, Leao, Giménez; Guerrón y Benítez.

16:35 | Tenemos confirmadas las dos alineaciones de los equipos para esta tarde, cambios en el planteamiento por parte de Ricardo Valiño.

16:20 | Así se encuentra el vestidor de los camoteros antes de que salgan a realizar el calentamiento en la cancha del Estadio Azul

La visita se encuentra en el treceavo lugar y con el mismo número de puntos que Cruz Azul, al igual que su rival de esta tarde la victoria es fundamental junto la combinación de otros resultados para meterse en la pelea de liguilla.

Cruz Azul está posicionado en estos momentos en el doceavo lugar con 16 puntos, una victoria los pondría con 19 y en un posible octavo puesto dependiendo los resultados, sobre todo el de Necaxa sobre Veracruz de está noche.

El partido de esta tarde para dos equipos es fundamental, puesto que los dos equipos se encuentran fuera de la zona de liguilla y un triunfo podría acercarlos a los ocho mejores del torneo.

16:00 | Así luce el vestidor de la Máquina Azul que saldrá con su uniforme tradicional en Azul y blanco.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Cruz Azul - Puebla, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azul. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El último duelo entre Puebla y Cruz Azul se disputó en marzo del presente año en el torneo Clausura 2016, partido que culminó con un empate a un gol; el 'Chaco' Giménez abrió el marcador mientras que Matías Alustiza puso el tanto del empate.

El goleador de Puebla, Matías Alustiza, quien fue expulsado la jornada pasada, lamentó el no poder tener participación esta tarde: "Es un estadio lindo para jugar, pero como ya dije antes, esperemos a que el club pueda hacer algo porque yo no falté el respeto. Yo me voy muy tranquilo porque sé que no se lo dije a él".

Atentos a Damián Escudero | El mediocampista argentino se ha convertido en una pieza vital en el funcionamiento del cuadro que comanda Ricardo Valiño, su habilidad y talento le han dado una cara diferente al equipo y desde la banda izquierda ha resaltado al ataque camotero.

Atentos a Christian Giménez | No es de extrañarnos que en estos últimos partidos, el ‘Chaco’ se ha vuelto el alma de la 'Máquina'; luego de sus declaraciones después del partido de la Copa ha dejado en claro que se matará por Cruz Azul en estos últimos partidos para lograr volver a la liguilla después de dos años sin asistir a ella, también debido a que estos pueden ser sus últimos partidos como profesional.

Tras la eliminación de Puebla en Copa MX, el arquero camotero Israel Villaseñor aseguró que se jugarán todo en Liga para poder meterse a Liguilla: "Cada partido vale seis puntos porque nos acerca a Liguilla y nos aleja de la situación porcentual. La rotación del plantel se ha hecho bien, el plantel es vasto y se tienen que pulir muchos detalles para sacar el triunfo en el Azul".

Puebla viene de caer 2-0 ante Toluca en duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa MX, partido que se complicó para el cuadro camotero con la temprana expulsión de Mauro Cejas.

Al igual que la Franja, Cruz Azul viene de ser eliminado de la Copa MX, luego de caer ante Gallos Blancos de Querétaro en los cuartos de final de la Copa MX.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Cruz Azul - Puebla , correspondiente a la 14ª jornada del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azul a partir de las 17:00 horas.