Yarbrough peleará por mantenerse en zona de Liguilla

Luego de tanto remar contracorriente, la Fiera por fin está en zona de Liguilla, Javier Torrente logró devolverle la ferocidad al León tras el pobre desempeño de Luis Fernando Tena, ya entre los ocho mejores el cuadro esmeralda peleará por mantenerse en ese sitio y ser uno de los invitados a la fase final, esto lo dijo William Yarbrough tras el triunfo frente a Monarcas Morelia: “Tenemos que destacar que tenemos varios juegos sin perder, seguimos en la lucha por estar en la Liguilla”, adelantó el portero esmeralda.

Vencer a Monarcas se convirtió en obligatorio luego de los resultados que se dieron el sábado por la tarde: “Monterrey y Toluca habían empatado, Puebla ganado, sabíamos que era necesario sacar los tres puntos sí o sí en casa”, destacó.

A falta de tres jornadas William sabe que no pueden perder el paso: “Estamos sufriendo por la forma en la que se arrancó el torneo, pero estamos en la pelea, tenemos que seguir en la misma idea, partido tras partido, lo ideal es ir sumando de a tres”, indicó el portero felino.

William prevé un cierre de infarto: “Para mí esto se va a decidir hasta la última o penúltima jornada”, dijo.

Yarbrough sabe que mantenerse en ese sitio de honor depende solamente de ellos: “La ventaja es que ahora vamos a Puebla, otro rival directo en la lucha por la Liguilla”, indicó el estadounidense.

Sobre el tanto con el que Monarcas rescató el tanto de la honra el sábado anterior William descartó que su error haya sido por la fractura que sufrió durante la fecha FIFA con Estados Unidos: “Estoy agradecido por los comentarios positivos que recibo cuando tengo buenas actuaciones, uno debe de tener el carácter y la fortaleza cuando se equivoca, la fractura no tiene nada que ver, el dedo estaba infiltrado, no sentía nada, simplemente mi postura corporal no fue la correcta a la hora de atacar la pelota”, explicó sobre el tanto de Miguel Sansores.