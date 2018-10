Asegura Da Silva que ahora deben enfocarse en Tijuana

Tras consumarse la eliminación en la antesala de la final en el torneo de Copa, Paulo Da Silva aceptó que la derrota frente al conjunto del Querétaro caló hondo en el cuadro mexiquense, así que ahora deben concentrarse en su próximo encuentro. "Hay que cambiar el chip porque el domingo se viene el superlíder, un equipo que juega bien y sabemos que en la Liga tenemos chance de calificar y a parte dependemos de nosotros, que eso es bueno".

El capitán del conjunto escarlata comentó que los encuentros frente a Xolos, Querétaro y Santos serán claves para que los choriceros esen en la Fiesta Grande: "Me parece que son tres rivales muy complicados, obviamente que Xolos ya está clasificado, es un equipo que juega bien, seguramente aspirarán a sacar la mayor cantidad de puntos y nosotros todavía no estamos calificados, así que es vital para nosotros poder ganar el domingo, poder recuperar los lesionados, no tener ningún tipo de excusas para el domingo tratar de hacer un gran partido y regalarle a la gente un triunfo que después de la derrota de ayer la gente quiere calificar a liguilla y estar entre los mejores ocho equipos de México"

Sobre el cuadro del norte del país reiteró: "Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a Xolos, un equipo que como es típico de los equipos de Miguel Herrera, un equipo que juega bien, trata bien la pelota, delanteros peligrosos, y sobre todas las cosas tienen gol, entonces tenemos que tratar de cometer los menos errores posibles y salir a atacar, porque a nosotros lo único que nos sirve es ganar porque un empate nos dejaría otra vez ahí esperanzados de otros resultado, entonces si ganamos estaríamos en zona de calificación"

Acerca de como el equipo afrontará el compromiso en al cancha de la UAEM , el zaguero aseguró que será importante el apoyo de la afición y lamento que no les pudieran dar un triunfo el día de ayer.

"La cancha está buena, para la afición un agradecimiento por el apoyo, en día laboral, el partido fue tarde, igual la gente nos apoyó; yo creo que la gente se fue con tristeza por el resultado pero a la vez no sé si tan feliz, pero se vio a un equipo entregado, un equipo que luchó hasta el último minuto y después, en los penales uno tiene que perder y uno ganar y lastimosamente nos tocó a nosotros perder ahora, y dar vuelta a la página para el domingo tratar de ganar y regalar a la afición el triunfo que no le pudimos regalar ayer"