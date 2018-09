¿Qué te está pasando Cruz Azul?

Un día me dijeron un dicho que decía: "Es más fácil cambiar de novia que de equipo de fútbol", después de 19 años llenos de tristezas y lágrimas sigo teniendo la pequeña fe de que ese dicho es una realidad, conforme van pasando los años, esta afición tan noble, tan fiel que existe en el equipo sigue apoyándolo incondicionalmente pero con una pregunta que siempre retumba en sus cabezas, ¿Por qué no está pasando esto?, ¿Acaso esto es una maldición?, ¿Que karma se está pagando?

Pero sobre todo ¿Quién es el verdadero responsable de la actualidad de Cruz Azul?, ¿Acaso será el Presidente Guillermo Álvarez, que con más de 30 años de gestión sólo ha conseguido un título de Liga?, no podemos reprocharle todo a 'Billy', él ha hecho su labor, ha llegado a finales que al final de cuentas se han perdido, no podemos decir que no quiere al equipo porque ha hecho fuertes inversiones en él, pero sin duda es parte alguna del problema.

¿Entonces hay alguien más?, siempre se señalan al final de la temporada a los promotores que tienen influencias en la noria, a esas llamadas 'Leyendas urbanas' que comandan los hilos del fútbol mexicano desde sus apartamentos en Miami, donde supuestamente ellos llegan a imponer a los directores deportivos, técnicos y hasta jugadores. Viéndolo desde una perspectiva fría, ellos están haciendo su trabajo y no dudo que no haya promotores en otros equipos del fútbol mexicano, la diferencia está en que los demás trabajan para el equipo y no para sus bolsillos, llámese Carlos Hurtado o Greg Taylor, mientras no se compruebe su participación directa o la influencia que tienen el Cruz Azul no podemos responsabilizarlos por todo.

Es evidente que los técnicos y jugadores tienen un alto grado de responsabilidad pero no de todo, porque son los 'actores' dentro de la cancha, los que juegan los partidos, los que juegan las finales, los que al final de cuentas ilusionan a la afición. Han desfilado una cantidad inmensurable de técnicos, desde los que han pasado sin pena ni gloria hasta los que llegaron a finales y llegaron a ganar algo (Copa Mx y Concachampions) y dentro de esos equipos también llegan los jugadores que conforman la plantilla del equipo; muchos llegan a trabajar, amar y sobre todo tratar de ayudar al equipo donde al final terminan siendo ídolos, pero también han llegado los famosos 'Petardos' donde llegan en figura de cracks y no terminan jugando como comprometieron, algunos ni llegan a debutar y por último existe un pequeño puñado de jugadores que al salir de la institución por obra de magia se vuelven máximos referentes en sus equipos y te hacen preguntar ¿De verdad Cruz Azul es el del problema o es su falta de compromiso con la institución?, podrán ser ambas pero eso solo lo saben ellos.

Está muy claro que existe un problema con la máquina y que toda la responsabilidad de ello es compartida, desde los altos mandos de la institución hasta el jugador, ¿Qué es lo que se tiene que hacer para recuperar la llamada 'Grandeza'? Porque es un hecho que se está perdiendo el brillo que una vez existió en México, para empezar se debe establecer un verdadero proyecto deportivo en el que se incluya el resurgimiento de la cantera y una buena elección de los refuerzos junto con el técnico, el último Cruz Azul que imponía tenía una mezcla perfecta de jugadores formados en la institución y extranjeros se calidad.

Esa es la clave para que regresen los resultados, también retomar la identidad que se ha ido perdiendo de un equipo forajido pero sobre todo noble, que se respeten los procesos, que tambien se encuentre el tipo de jugador y cuerpo técnico que se pueda sentir identificado con el club y por último recuperar la conexión con la afición que se ha desgastado y que ha ido perdiendo seguidores, de no hacer lo correcto a tiempo la máquina seguirá al fondo de la oscuridad por un muy largo rato.