¿Es Tigres el mejor equipo de México?

Hace un par de semanas, luego de la victoria como visitante de Tigres frente a Xolos, escuché a una persona decir que la plantilla de Ricardo Ferretti era muy irregular, y que no podía ser considerado como candidato al título, pues había muchos equipos mejores que ellos.

Ante ese comentario, me plantee la pregunta: ¿De verdad hay “MUCHOS” equipos mejores que ellos?. La respuesta fue clara: No.

Si analizamos a los equipos que ya están calificados a la Liguilla, o que aún tienen posibilidades de entrar, desde la llegada de Ferretti en 2010, Tijuana tiene 1 título de liga (2012), Pachuca 1 (2016), Pumas 1 (2011), Monterrey 1 (2010), León 2 (2013 y 2014), América 2 (2013 y 2014), mientras que Toluca, Chivas y Necaxa no tienen ninguno en este lapso.

Un equipo que hace poco más de un año fue finalista del torneo continental más importante de América a nivel de clubes, con la mejor plantilla del futbol mexicano, que no ha cambiado de técnico desde hace más de 6 años, y que ha conseguido dos títulos de liga durante el pasado lustro no puede no ser considerado para poder alzar el campeonato este torneo.

¿Hasta dónde será capaz Tigres de llegar en la Liguilla? Es difícil saberlo, pues en el futbol todo es posible, y más en las eliminatorias a doble partido cómo lo es ‘la Fiesta Grande’, pero afirmar que hay muchos equipos mejores que el tercer lugar general y mejor visitante del Apertura 2016 suena un poco descabellado.

Está claro que la obligación del conjunto felino es el título, y de no lograrlo podría juzgarse incluso como un fracaso por todo lo antes mencionado, pero una cosa sí es clara: Tigres (igualado quizá únicamente por el América) es el mejor equipo del futbol mexicano tanto en Liga MX, como en competencias internacionales de los últimos años.