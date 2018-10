Acepta ‘Chaco’ que haber jugado junto con su hijo fue lo mejor

Sin duda alguna, los futbolistas cuando llegan a ser padres su máximo anhelo es poder llegar a jugar junto a sus hijos por encima de los títulos, la fama o la gloria; el sentimiento de estar dentro del campo jugando a lado de tu hijo debe ser el máximo orgullo para ambos y de eso habló Christian Giménez jugador de Cruz Azul, que luego de haber compartido algunos minutos dentro del campo junto con su hijo, el jugador del equipo Sub-17 Santiago Giménez, dentro del encuentro amistoso del equipo en Estados Unidos frente a los Pumas.

Giménez declaró que ese instante ha sido el mejor momento de su carrera:

“Fue un partido diferente, nunca he sentido algo parecido a lo que viví al jugar con mi hijo. No fue un partido más, esto fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera sin dudas y yo estoy muy feliz. Ahora como padre me queda cuidarlo, protegerlo y ayudarlo con esta lesión”, afirmó.

Luego de la emoción del momento, el jugador aclaró que la oportunidad que se le dio a Santiago no fue porque fuera su hijo, ya que lleva formándose en la Noria desde los 10 años y de paso agradeció a la directiva por cumplirle ese sueño:

“Por ahí se comentan muchas cosas que porque es mi hijo le dan la oportunidad pero es un chavo que desde los 10 años está en Cruz Azul y la viene remando y estamos muy contentos porque es un chavo bueno”

“Agradecido con la institución que me dio la oportunidad de hacerlo, al Profe Joaquín, que me hizo cumplir este sueño, fue un bonito detalle y agradecido con México por todo lo que me da”, indicó el atacante de La Máquina.

Por último, Giménez habló de lo que tendrá que hacer el equipo en la última jornada contra León, partido donde ya no se juegan nada:

“En el último partido queda sumar los tres puntos, porque sabemos que el prestigio de esta institución te obliga a matarte hasta el último partido aunque no tengas posibilidades y así va a ser”.