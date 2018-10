Leonel López espera volver a León con el boleto a la final

Ya lo dijo Jesús Martínez: "Un León es más peligroso cuando está herido”. Esas palabras del líder esmeralda revivió la esperanza de sus jugadores, Leonel López habló con ESTO y VAVEL antes del juego decisivo frente a Tigres, la joya que descubrió Gustavo Matosas y Javier Torrente ya comenzó a pulir respaldó a su presidente: “Sabemos que va a ser un partido difícil, Tigres juega bien en casa, pero en la cancha somos once contra once, no creo que pese eso, León va con la mentalidad de ganar”, dijo el joven que se adueñó de un puesto en la mitad del campo leonés.

López evidenció su deseo de volver a casa con el boleto a la gran final: “Venimos con la ilusión de ganar, de regresar a León con el pase a la final, vamos a dar todo por estar en ese partido”, destacó el jugador del León.

Físicamente la Fiera está por llegar a su tope, pero todavía tienen energía para soportar uno o tres partidos más: “En lo físico tratamos de recuperarnos estos dos días, estamos listos para el partido", avisó el elegante jugador.

Tigres sacó ventaja en territorio leonés, pero la batalla no ha terminado: “Estamos tranquilos, conscientes de que faltan noventa minutos, queda mucha historia, queremos sacar la victoria”, resaltó.

Elementos como André-Pierre Gignac, Ismael Sosa, Javier Aquino o Jürgen Damm no intimidan al joven futbolista: “Tigres cuenta con grandes jugadores, pero no me intimido, creo que ninguno de mis compañeros se asusta. Estamos tranquilos”, recalcó Leo.

López le llenó el ojo a Torrente y de inmediato se ganó el puesto, Rocha y Valdez están en la banca, sobre esto Leonel habló cauto: “Estoy tranquilo, consciente de que no he ganado nada, debo seguir así para mantener el puesto”, indicó.

El “Capo” Mejía es su compañero en la mitad del campo, pero sigue en duda para la vuelta, la ida se la perdió: “Creo que se resintió un poco la ausencia de Alex pero el “Recodo” lo hizo bien, todos mis compañeros están para pelear un puesto titular, lo hacen bien”, expresó.

PACIENCIA

Leonel pasó mucho tiempo sin ser tomado en cuenta por los domadores de la Fiera, Pizzi y Tena prácticamente nunca lo voltearon a ver, Torrente lo desempolvó y mostró: “La clave fue tener mucha paciencia, algunas veces me metían, jugaba pocos minutos, a veces no, gracias a Dios ahora soy titular, tengo que seguir así con este ritmo”, contó.

Javier le pide a López mucha vocación ofensiva: “El profe habla mucho conmigo, me pide que vaya para enfrente. Me describo como un jugador que ataca, tengo paciencia a la hora de tener el balón”, cerró Leo.