Agustín Marchesin: "Llegar bien, para representar bien al América"

Hace unos días se dio a conocer de manera sorpresiva el traspaso de uno de los mejores arqueros de la Liga Mx. Agustín Marchesin pasa a formar parte de las filas del América y se incorporará al plantel en el mes de enero, por el momento, se prepara fuerte en su natal Argentina.

En dialogo con ESPN el flamante arquero azulcrema indagó en cómo se dio su llegada al club, haciendo énfasis en el profesionalismo que existe de su parte, mencionando que por respeto a los todavía guardametas americanistas no se presentará a la Final del Apertura 2016: "Sería una falta de respeto a los compañeros. Quiero entrar bien, no quiero molestar”.

“Entiendo momentos y siento que no es para ir a una Final. Uno muere de ganas, en definitiva, pero uno debe ser respetuoso y delicado” apuntó.

Si bien, el guardameta sabe que la forma en que se dieron las cosas no fue la idónea, recalcó que de su parte no lo ve como un problema mayor: “En lo personal si un día me pasa, por ahí no lo tomo mal o tal vez sí, pero no todas las personas son iguales", puntualizó.

A su vez, no dejó escapar la oportunidad de enfatizar en el compromiso que tiene con el club indicando que pese a la época que se atraviesa él se dedica 100% a su preparación para llegar a punto con las Águilas: "Uno entiende que debe hacer las cosas bien. Las vacaciones hoy en día no existen para una persona como yo", así lo manifestó.

Es bien sabido que firmar con América implica mucho más que el glamour y el estatus de pertenecer al club más ganador del futbol nacional y de la región. Agustín entiende lo que significa ponerse el buzo de arquero Águila: "En lo personal soy muy obsesivo con lo que hago. Me gusta llegar bien para representar bien (al América)", sentenció.