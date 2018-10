'Chelís': "Que la afición nos exija  en todas las jornadas"

n vísperas de que arranquen los partidos de preparación de los Venados FC Yucatán en la ciudad de Puebla y con varios partidos confirmados primero ante Lobos BUAP el miércoles 14, despúes ante Cruz Azul el sábado 17 en la Noria, el jueves 22 ante Potros UAEM y por último ante Puebla en fecha por confirmar.

El que no puede asegurar que este confirmado algún refuerzo de cara al Clausura 2017, es 'El Chelís' pues aunque ya hay varios nuevos jugadores en el plantel astado, ninguno tiene asegurada su permanencia con los yucatecos, así lo declaró al programa radifónico 90 minutos radio.

“Firmado no hay ningún jugador, se ha hablado con algunos pero nada concreto, hasta que no estén firmados no podemos dar por hecho de que llegarán o que se quedarán”, dijo Sanchéz Solá.

Lo que si pudo asegurar es que Venados va a pelear por meterse a la fiesta grande del Ascenso Bancomer MX pues es el compromiso deportivo que tiene con la institución astada y ya de ahí pensar en llegar lo más lejos posible.

“La deportiva es estar en la liguilla, el compromiso es entrar a la liguilla y en lo demás para mí lo más importante es que la gente otra vez crea en su equipo", mencionó el DT ciervo.

El mensaje para la afición es clara, pues necesitan los Venados todo el apoyo que se pueda desde las tribunas del Carlos Iturralde, además para 'El Chelís' será muy importante que le exijan al club para que de ahí se motiven a seguir trabajando.

"Que la afición nos exija y con esa exigencia nos servirá para llenar el Estadio, la pasen mejor y que se identifiquen cada vez más con su equipo, así que nos exijan, que nos exijan y que nos exijan en todas las jornadas y con esa exigencia de la afición nos sirva, y no con este cachondeo de que la afición hace como que no dice y nosotros hacemos como que jugamos no eso no me gusta prefiero que nos exijan”, finalizó Chelís.