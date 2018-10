Toluca 2-1 América: Puntuaciones de América en Jornada 2 de la Liga MX Clausura 2017

América inicia el torneo Clausura 2017 con el pie izquierdo tras caer con Toluca en un partido insípido para el accionar azulcrema.

A continuación te presentamos la escala de valores y la simbología con los que identificaremos la puntuación de cada jugador:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación)

Agustín Marchesín (6): El arquero realizó su debut vistiendo el sweater de América, fue exigido en pocas ocasiones. Los dos goles recibidos quedaron totalmente fuera de su alcance, lo más resaltable fue sus habilidades mostradas al momento de atajar penales.

Paolo Goltz (6): Pese a arrancar el partido con dos salidas erradas, Duval Goltz supo reintegrarse al ritmo del partido y cortó varios avances con suma certeza, de manera muy prolija.

Bruno Valdés (4): Un jugador que no logra adaptarse al balompié azteca y se muestra con muchas complicaciones jugando de lateral, no posee la incisión que exige su posición.

Pablo Aguilar (6): Siempre oportuno, limpio y en un par de ocasiones se sumó al ataque.

Miguel Samudio (6): Defensivamente cumplió, sin embargo no logró llegar a línea de fondo y tirar centros como acostumbra, su salida se vio frenada por el medio campo escarlata.

José Guerrero (4): No aparece cuando América pierde la pelota, le ganan muy fácil la espalda, no recupera balones, su falta de decisión tiene mucho que ver en el segundo gol. Tuvo un par de jugadas donde le dio buen desahogo a la pelota en el primer tiempo, en el segundo no apareció.

William Da Silva (2): Totalmente intrascendente, no apareció en ningún momento.

Renato Ibarra (6.5): Un jugador que poco a poco ha tomado mayor protagonismo en el ataque azulcrema, se abre espacios como puede y logra crear variantes para sus compañeros, posee una salida de consideración.

Michael Arroyo (6.5): Pese a no tener mucha participación, implicó mucho peligro en un par de ocasiones que tuvo la pelota en su poder. Además, rompió con la mala racha de penales errados por las Águilas.

Darwin Quintero (2): Pierde la pelota de una forma muy infantil y eso deriva el primer gol de Toluca. Inconcebible que un jugador de su cartel no de un pase bien, no se apoye en sus compañeros, pero que sobre todo tire al arco sin ángulo. No creó ninguna jugada de peligro, cero variantes.

Oribe Peralta (4): Poco pudo hacer el delantero nacional, mostró muy poco cuando tuvo la pelota, perdió todos los mano a mano con los defensas escarlatas. Lo desplazaron muy fácilmente.

Ingresaron de cambio

Silvio Romero (5): Poco tiempo en la cancha, si tocó la pelota dos veces fue mucho, no hay elementos para calificar al delantero.

Edson Álvarez (5.5): El juvenil americanista no logró enchufarse del todo al encuentro, sin embargo su presencia le dio más salida y seguridad al equipo.

Carlos Rosel (5.5): El partido no se dio para que el jugador mostrara su valía, sin embargo, es importante voltear al banco de suplentes y saber que existe un gran relevo nacido en casa.