Las diez del zorro: Semana 2

1. Ya son 11

Es una realidad, este equipo en el Jalisco juega diferente, lo cual en parte es muy frustrante, pues se sabe de la capacidad de los jugadores y el equipo, misma que nunca se hace presente cuando salen de casa. La racha que mantiene el Atlas en su estadio ya es remarcable, sobre todo por lo inusual del hecho. Los rojinegros suman 11 partidos seguidos sin perder de local, la segunda racha más larga actualmente, solo por detrás de la increíble marca de 20 juegos sin perder que ostenta el Club Pachuca. Este Clausura 2016 Atlas recibe 9 partidos. Si hace valer su estadio como lo viene haciendo, tendría que estar fuera de serios problemas de descenso para el siguiente torneo al menos.

2. Acertados cambios

Ya sea por lesión, estrategia o por suspensión, el equipo modifico cuatro elementos conforme al partido de la jornada uno y vaya que dieron resultado. Arreola entró por Aguirre, Leiton se incorporó a la central en lugar de Márquez, quién subio a la contención ante la ausencia de Luis Robles. En el ataque Christian Tabó cubrió la baja de Daniel Álvarez, mientras que Fidel Martínez hizo lo propio en lugar de Martín Barragán. Todos los movimientos mejoraron el rendimiento general del equipo, sobre todo la actuación de los centrales, la cual fue extraordinaria. Christian Tabó dio un partido regular lo cual es poco común en él, aun así mejoró lo que se le vio al fideo la semana pasada. Por su parte, el apodado 'Alegría' se entendió muy bien con Alustiza en el ataque y dieron otra dinámica al equipo. Bien por los jugadores y su técnico que los supo acomodar de manera casi perfecta.

Foto: Malditavecindad

3. Metiendo el acelerador

Además del buen funcionamiento del equipo se les vio algo que no mostraban en mucho tiempo, y eso fue velocidad en las transiciones hacia adelante y a la hora de ejecutar contragolpes. A pesar de que no siempre funcionaron, la probabilidad de hacer daño al rival es mucho mayor cuando se juega con rapidez, tanto en los pases, como corriendo la pelota.

4. Dulce debut

A pesar de que Matías Alustiza fue el único rojinegro que anotó gol para la causa, el hombre de la noche no fue otro que el recién debutado ghanés, Clifford Aboagye. Corría el minuto 57 cuando el enfundado con la camiseta número 20 piso por primera vez el campo vestido de zorro. Desde la primera pelota que tocó puso un pase de gol a Fidel Martínez (Fuera de lugar/ muy apretado, su servidor considera que el gol debió contar). Sin embargo fueron dotes de calidad cada vez que tocaba la esférica. En ninguna ocasión perdió el balón y fue uno de los elementos que más pedía la pelota. Gran contratación, el jóven africano pinta para mucho más, esperemos así sea.

Foto: Ovaciones

5. Sana competencia

El plantel de la academia es uno de los más endebles en la liga. Una de las atribuciones que podrían hacerle al equipo por su bajo nivel de juego, es precisamente la poca competencia que tienen algunos jugadores y por ende que su rendimiento en el campo no sea el más exigido. Si bien hay posiciones que "hay lo que hay" y no se cambiará para nada; portería y laterales, la central se vio casi perfecta el sábado, si Jaine Barreiro quiere volver a ser titular tendrá que mostrar el nivel que tenía al inicio del pasado Apertura 2016. No es ningún misterio que Rafa no lo sienta nadie, empero, la llegada de Clifford podría ubicarlo en la contención y hacer para Salas, Robles y Salinas una muy buena competencia. Lo mismo pasará con Tabó, Fideo, Garnica en los extremos, además de los canteranos rojinegros (Barragán, Barraza, Rivera) que pelearan un puesto con la delantera extranjera (Fidel y Matías)

6. Malinchismo en la afición

Casi todo fue felicidad y cantar para la fiel el sábado por la noche, sin embargo hubo dos sucesos en mi parecer que denotan perfecto la actitud de la mayoría de los aficionados al futbol mexicano. Cuando se preparaba para entrar el debutante Clifford, se le aplaudió como si fuera el mismísimo Pistache Torres. Un jugador extranjero, llegado de Europa que podía tanto ser una gratitud como una decepción. Qué bueno que le hayan aplaudido de esa manera, lo reprochable es cuando solo hacen a ciertas personalidades. Cuando ingresó Martín Barragán, canterano rojinegro, y escúchenme bien, máximo goleador del equipo, si, máximo goleador en los últimos 5 años con 13 tantos anotados, se le abucheo. Como goleador del equipo se merece el respeto de su afición. Ojalá aprendamos a criticar a quien lo merece o aplaudir el esfuerzo de todos.

Foto: ESPN

7. Calidad - cantidad

Por fin, después de años de contratar a más de 5 elementos por torneo y a ver cúal pegaba, la directiva optó por conservar todos los elementos que tenía y agregar solo unos cuantos que se sabía podrían aportar al equipo. Si lo que vimos el sábado no es más que un espejismo, los tres refuerzos que llegaron se escogieron de manera perfecta. Primer acierto de la dirección deportiva en mucho tiempo.

8. Lavallén

Además de aquellos tres que mencionamos hubo otro al que todos ya firmaban dentro del equipo, no obstante, hace pocos días se dio a conocer por parte del mismo club que la llegada de Federico Lavallén al cuadro de los zorros no se daría. Muchos rumores se manejaron, entre ellos, que el jugador no tenía el nivel de juego suficiente, que solo llego por el apellido, que los derechos de River eran muy caros, etc. La realidad es que por fu o por fa, la contratación no se hizo, lo que sí es una realidad, externada por el mismo jugador, son los deseos que tenía de llegar al club de sus amores. Un futbolista nacido en Guadalajara, hijo de uno de los últimos ídolos del equipo y que sus sueños se vieron destrozados por razones que probablemente nunca estaremos certeros. Son pocos hoy en día los futbolistas que realmente se entregan a un equipo como si significaran el mundo para ellos, este futbolista era uno de ellos, uno de los Atlas no tiene desde hace mucho tiempo, es una pena que no se haya dado la posibilidad de verlo. El chico es jóven y seguro las oportunidades vendrán.

9.Tigres

Si bien se sabía que no venían de la mejor forma física, son los actuales campeones y toda la calidad del plantel se encontraba en el terreno de juego el sábado. Su bajón de juego se notó sobre todo en la velocidad de contragolpe donde suelen ser letales, y donde el Atlas regaló muchos pases que no pudieron aprovechar. No obstante, dirigido por el tuca, Tigres siempre ha jugado a un ritmo semi-lento, de la manera que lo hizo el sábado, con todo su arsenal. Incluso Gignac tuvo tres opciones claras de gol que no pudo concretar. Javier Aquino y Damián Álvarez desbordaron varias veces sin poder ganar los duelos a los laterales. Tigres venía diezmado, aún así, son un gran equipo al que no se le puede quitar mérito haberle ganado.

Foto: Mexicoproduce

10. En Frío

La fiel por fin pudo recordar lo que se siente tener un equipo con solidez defensiva. A pesar del buen funcionamiento en general, es la línea de cuatro atrás, lo más destacable del partido. Leiton Jiménez y Daniel Arreola estuvieron espectaculares, por arriba ganaron todo lo que les llego, y ambos tuvieron entradas perfectas para cortar avances del rival. Salieron bien desde atrás tocando la pelota junto con los laterales. Luis Reyes se mantuvo en su posición defensiva y siempre ayudo en el dos contra uno. José Madueña también dio uno de sus mejores partidos desde que llegó, su velocidad y recorrido al ataque ayudaron mucho al equipo.

X by MacWizz

La contención empezó un poco tibia, regalando varios balones, pero con Rafa en el medio campo por fin se empezaron a recuperar los mismos, se distribuyó bien el balón, sin embargo, fue el mismo Márquez quién perdió al menos 5 esféricos que quedaron a la merced del rival. Javier Salas trabajo mejor con el kaiser a un lado. La incorporación de Aboagye, dejó a Márquez clavado y dio un poco de libertad a Salas, de manera que la presión no era toda de él. Dio claridad en los pases y mejoró mucho el medio sector.

La delantera se vio muy bien sobre todo con Alustiza partiendo desde atrás en el primer tiempo, para el segundo tiempo se aisló más al frente y le dejo esa labor a Fidel, quién no lo hizo mal. Empero, no podemos olvidar que Alustiza es mucho más peligroso partiendo de atrás.

Bryan Garnica volvió a encarar varias ocasiones, de las cuales en la mayoría salió victorioso, Tabó por su parte no lo hizo mal. Aun así, Garnica fallo una muy clara en el área, al igual que Martínez. No hay que olvidar que la contundencia es clave en el esquema del profe que le cuesta generar llegadas de gol.