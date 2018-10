Hernán Cristante: "Nosotros no podemos confiarnos"

El estratega del Deportivo Toluca, Hernán Cristante, habló previo a la Jornada 3 que disputarán el domingo frente a Jaguares de Chiapas.

Sobre el trabajo de su equipo, el director técnico comentó: "Por suerte es un equipo compacto con una buena idea, con esa solidez sobre el trabajo, entonces es preferible que pase esto y no saber a quién poner porque no tienes herramientas, hoy el taller tiene buenas herramientas y se cuenta con un buen stock, entonces hoy puedes tener recambio, puedes tener variables, hoy tienes esa... muchos lo llaman competencia dentro del plantel, yo creo que es sumar capacidades, más que competencia. Acá ninguno le quiere sacar el puesto a otro, trabajan en función del equipo y eso es muy bueno".

También, rescató aspectos que todavía tiene que trabajar con sus dirigidos: "Tener un poco más de tranquilidad a la hora de jugar la pelota, de dar más opciones al que la tiene, tratar de ser más preciso, el equipo tiene esa intensidad y busca profundidad, pero a veces nos aceleramos, a veces queremos terminar la jugada muy rápido y eso le da posibilidades al rival, entonces es cuestión de seguir trabajando sobre el mismo canal", finalizó.

Acerca de su rival, Hernán dijo: "Va a ser un partido tan difícil o más difícil que los que se han presentado, no por particularidades de Chiapas sino por la situación que vive, el otro día jugaron un partido contra un equipo también muy difícil y tuvieron opción no solamente de empatarlo sino de convertir un par de goles más. Un equipo que tiene buen futbol, tiene amor propio, eso se ve, se nota y no van a regalar absolutamente nada. Entonces nosotros no podemos ni confiarnos ni creernos que porque ganamos un par de partidos estamos por encima de ellos, al contrario, eso hay que demostrarlo".

Por último, habló sobre el trabajo de Rubens Sambueza en el partido de Copa MX que jugaron contra Celaya: "Lo vi bien, obviamente a medida que vaya pasando más tiempo y él tenga más minutos va a ir insertándose mejor y se va a ir entendiendo mucho mejor con los compañeros, ya sabemos qué clase de jugador es. Ayer en un momento le preguntamos cómo estaba porque venía sin hacer tanto futbol y dijo que quería terminarlo, entonces estuvo un par de posiciones distintas dentro de la cancha y lo hizo bien. Es un tipo, más allá de las capacidades físicas que él puede tener, o de la capacidad técnica, es un tipo inteligente para jugar en la cancha entonces tiene esa versatilidad, ayer lo demostró, lo hizo bien y es bueno que el grupo y él se vayan conociendo".