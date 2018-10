Escualos le pegan a jaguares en su visita al puerto

GRACIAS POR SEGUIR EL MINUTO A MINUTO DE ESTE ENCUENTRO. SIGUE EN VAVEL.COM Y ENTERATE DE TODOS LOS RESULTADOS DE LA LIGA BANCOMER MX.

Sin nada más por jugar, suena el silbatazo final en el Luis Pirata Fuente, escualos le ganan dos goles a cero a Jaguares.

El árbitro central agrega tres minutos al encuentro.

VAVEL INFORMA: Cambio por parte de los escualos, salió E. Herrera y entró L. Martínez.

86´: TARJETA AMARILLA para el dorsal 10 de Jaguares, Jonathan Fabbro.

85´: TARJETA ROJA. Se va expulsado del terreno de juego René Isidoro García, auxiliar técnico de Jaguares.

83´: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Kristian Álvarez, se acomoda y genera un remate de cabeza que manda el balón al fondo de la red que pone en ventaja de dos goles a cero para los locales.

TARJETA AMARILLA PARA ÁNGEL REYNA.

Chiapas Jaguar se encuentra con un dominio considerable de la segunda mitad del encuentro.

73´: Estigarribia pega un potente zurdazo que sale por arriba de la porteria comandada por Melitón.

VAVEL INFORMA: Cambio del equipo local, salió Adrián Luna y entró Daniel Villalba.

67´: Disparo potente de Christian Bermúdez que se va por encima del arco.Estigarriboa

65´: Melitón Hernández salvando la porteria de los escualos tras un error defensivo.

VAVEL INFORMA: Cambio de los felinos, salió Goncalves- entró Christian Bermúdez.

58´: Fabbro busca hacer una jugada en medio campo con Dieter Villalpando que les genere velocidad por la banda izquierda perfilándose a la delantera.

VAVEL INFORMA: Cambio de Jaguares, salió Vanderley Dias entra Enrique Esqueda. Cambio de Veracruz, salió Hinestroza y entró Martin Bravo.

51´: Zurdazo potente de Hinestrosa que se va por un costado.

VAVEL INFORMA: cambio de Jaguares de Chiapas, sale Luis Mendoza y entra Marcelo Estigarribia.

49´: Ángel Reyna muy cerca de anotar el segundo tanto de la noche.

48´: Jaguares buscando el contragolpe en busca del empate,

¡Arranca la parte complementaria desde el estadio Luis Pirata Fuente, duelo entre escualos y jaguares!

45´+1´: El árbitro central pita el término del primer tiempo.

Agregan un minuto al encuentro antes de irnos al descanso de medio tiempo.

44´: TARJETA AMARILLA para el Jugador Jaguar: Bryan Angulo.

39´: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Los escualos abren el marcador con anotación de Lalo Herrera tras generarse un error defensivo y una salida equívoca de Moisés Munóz.

33´: En la Línea de peligro, Micolta salva al Jaguar.

30´: Tiro libre para los locales. Tiro de Hinestrosa que se va muy por encima de la red.

26´: Jaguares causando daño. Un espacio abierto que le dejan a Goncalves. Jaguares desbordando con rapidez intentanto llegar al área chica y mandar el esférico al fondo de la red.

23´: Tiro de esquina para Jaguares que llega sin problema alguno a las manos del cancerbero escualo.

21´: Luis Ángel Mendoz centró un tiro potente al arco de los escualos que la defensiva logró sacar con un remate de cabeza. Buen corte defensivo de los escualos.

18´: Un partido que se desarrolla en medio campo, sin generar peligro con el esférico.

15´: Peligro en la zona de marcación por parte del equipo local.

13´: Se mueve el esférico por la zona de medio campo, ambos equipos sin generar llegadas hasta el momento.

09´: Jaguares queriendo desbodar por la banda izquiera, sale con rapidez buscando llegar al área chica.

08´: Un pase de Dieter Villalpano a Fabbro cerca del área escuela. Fabbro falla una jugada clave tiro a Gol.

05´: Veracruz tiene una clara de Gol, en un mano a mano entre Moisés Muñoz le cierra el espacio a Lalo Herrera.

03´: Los escualos rápidamente gerando peligro en el arco jaguar. Muy cerca de abrir el marcador.

Suena el silbatazo inicial del encuentro desde el puerto Jarocho.

Suplentes de Jaguares :Villalpando , Nava, Miño, Esqueda, Estigarribia, Bermúdez

Suplentes de Veracruz: Gallese, Sánchez, Herrera, Martínez, Bravo, Luna y Orozco.

Veracruz : Melitón Hernández, Leobardo López, Marcelo Alatorre, Antonio Briseño, Kristian ÁLvarez, Cristian Pellerano, Egidio Arévalo, Ángel Reyna, Daniel Villalba, Freddy Hinestroza, Eduardo Herrera. D. T Carlos Reynoso.

Jaguares de Chiapas: Munóz, Araujo, Patiño,Micolta, Angulo, D. Villalpando, Silva, Mendoza, Goncalves, Fabbro y Dias. D.T Sergio Bueno

Definidad las alineaciones de ambas escuadras. Estos son los 22 hombres que van de inicio.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Veracruz - Chiapas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Luis Pirata Fuente. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Atentos a Jonathan Fabbro | Terminó el torneo pasado siendo el referente de Chiapas a pesar de que fueron últimos de la tabla. En esta temporada, el ‘10’ continúa marcando diferencia con su cadencia, buen manejo de pelota y visión dentro del campo. Si bien ya no es muy rápido, su inteligencia puede marcar diferencia el día de hoy.

La pelota detenida será un arma importante para Veracruz en este enfrentamiento. Para ello, cuenta con Leobardo López, el defensa central y capitán de este equipo que ha sido clave para que los Tiburones hoy tengan los puntos que tienen. El ‘2’ aprovechará cualquier descuido de la zaga chiapaneca para hacer daño y seguir acumulando goles a su cuenta.

Mientras que Sergio Bueno, timonel de Jaguares, puntualizó que deberán jugar con intensidad y no dejarse dominar por el rival: “Tenemos que estar muy alertas porque no te puedes dejar avasallar por ese espíritu de lucha de esos equipos, tienes que jugar con la misma intensidad, a plenitud, con la misma garra, con corazón, con un espíritu indomable y con futbol. La experiencia te dicta que si vas a un partido de estos y no estás dispuesto a luchar, terminas avasallado”.

A pocas horas de arrancar este encuentro, el estratega de Veracruz, Carlos Reinoso, precisó que el apoyo de la afición será muy importante para este duelo que será como una final: “Invitar a la gente, en este tema de la porcentual y lo que nosotros queremos clasificar, que la afición se dé cuenta que en este momento necesitamos más que nunca de ellos. Queremos que la gente nos apoye para que el equipo se quede en Primera, no confiarnos y pelear la clasificación”.

A partir de la nueva franquicia en Chiapas, estos equipos se han enfrentado en 13 ocasiones (entre Liga y Copa). 5 victorias han sido para los ‘escualos’ mientras que los chiapanecos han ganado 2 encuentros; mientras que en empates totalizan 6.

En su último juego fuera de casa, Chiapas se fue con las manos vacías del Estadio Hidalgo cayendo 1-0 frente al Pachuca. En dicho enfrentamiento, el cuadro de Sergio Bueno propuso un buen juego y por momentos estuvieron cerca de igualar el juego, sin embargo para fortuna de los ‘Tuzos’, Oscar ‘Conejo’ Pérez tuvo intervenciones que mantuvieron su marco en cero.

Jaguares atraviesa un buen momento en este arranque de torneo. Suman 6 unidades y cuentan con un juego pendiente (vs. América). El cuadro chiapaneco ha sido uno de los equipos revelación en estas primeras fechas y se por el momento, se perfila para librar la quema del descenso.

En su más reciente juego como local, Veracruz obtuvo un triunfo apretado de 1-0 ante Atlas. El autor del gol en ese juego fue Leobardo López. En aquel juego, los ‘rojinegros’ tuvieron posibilidades de empatar o incluso ganar, pero la falta de contundencia y las paradas de Melitón Hernández lo impidieron.

El equipo de dirige Carlos Reinoso viene de caer por la mínima ante América en su visita al Estadio Azteca. El equipo escualo es penúltimo en la tabla porcentual; acumula 2 victorias y 2 derrotas. Los 6 puntos que lleva hasta ahora el conjunto del puerto de Veracruz los ha obtenido justamente en casa.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tiburones Veracruz - Jaguares Chiapas, correspondiente a la jornada 5 de la Liga Bancomer MX del Clausura 2017. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis Pirata Fuente a partir de las 21:00 horas.