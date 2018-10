Chiapas 2-0 América: Puntuaciones de América en partido pendiente Jornada 1 Clausura 2017

América cae ante un Jaguares bien ordenado que le jugó a tope al conjunto de La Volpe que poco pudo hacer frente a la muralla chiapaneca y la velocidad de sus volantes. A continuación las puntuaciones jugador por jugador:



(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación)

Agustín Marchesín (5.5): El arquero americanista tuvo una buena primera parte siendo exigido de manera puntual cuando la primera parte agonizaba. No obstante, pudo hacer más en los goles principalmente en el segundo tanto.

Bruno Valdés (3): Su sector fue una avenida transitada por los volantes ofensivos y defensivos de Chiapas, además de ganarse una amonestación, lamentable actuación.

Paolo Goltz (8): Hoy en día es el jugador que más seguridad le brinda al equipo, el último hombre y el primero en defender, gana todos los mano a mano por tierra y por aire, además de coordinar el sector defensivo también dio salida al equipo en un par de ocasiones.

Pablo Aguilar (7): Discreta pero efectiva actuación del pilar guaraní.

Miguel Samudio (7.5): Un jugador que ha sido de lo más rentable en los últimos dos torneos. Buena marca y mucha salida, se cansó de llegar a línea de fondo.

José Guerrero (4): Se dice que es contención, hoy se intentó como líbero. Tampoco es lo suyo, no se le puede atribuir mucho ni para bien ni para mal.

William Da Silva (6): Tomó el mando de la media cancha intentando de diversas formas tener incisión, paredes con Ibarra y toques por el centro del campo, sin embargo no logró darle mayor empuje al equipo.

Renato Ibarra (4): Se mostró poco ante sus compañeros, poco participativo y poco certero al momento de tirar centros.

Cecilio Domínguez (6): La pelota no circuló mucho por sus pies. Durante la segunda parte tuvo un lapso de 10 minutos donde pudo darle claridad al equipo, desafortunadamente no logró ser más incisivo y quedó claro que cazar trazos largos no están dentro de sus condiciones.

Silvio Romero (3): Nunca apareció en el partido, un pivoteo y un mano a mano quizás lo único que se puede mencionar.

Oribe Peralta (3): Impreciso en todo sentido, nada que destacar.

Ingresaron de cambio

Manuel Pérez (6): Buen recambio, cada vez con más confianza. Un jugador con determinación que logró darle empuje al equipo.

Carlos Rosel (5): Sin mucho tiempo para mostrar algo.

Darwin Quintero (4): Ni de titular ni de cambio, ya no es novedad que el jugador se pierda en los partidos. No brindó lo que un jugador de su afamada calidad debería ofrecer en teoría.