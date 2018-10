Lucas Zelarayán: "Estamos a tiempo"

El mediapunta argentino de los Tigres, Lucas "Chino" Zelarayán participó en la conferencia posterior al entrenamiento de los felinos el pasado 9 de febrero de cara a su partido de la Jornada 6 ante Pachuca.

En esta el cordobés habló sobre el pobre inicio del torneo que ha tenido el conjunto norteño en el Clausura 2017 y señaló que aún se puede recomponer el accionar de los dirigidos por Ricardo Ferretti.

"Sabemos que venimos de dos derrotas, fue un golpe muy duro, tenemos cosas por mejorar, estamos a tiempo, queda mucho del torneo y estamos a tiempo de remontar y ojalá que esa remontada también se haga este sábado".

El exjugador de Belgrano también mencionó la falta de contundencia que sufre el combinado universitario después de crear varias oportunidades de gol.

"Las situaciones las estamos creando y quizá no estamos siendo contundentes, creo que no estamos siendo contundentes, no estamos teniendo suerte, hay momentos que la pelota no quiere entrar y se hacen todos los méritos, creamos situación y en los últimos dos partidos, a pesar de haber sido derrotados fuimos más que el rival en los últimos dos partidos".

Además "El Chino" destacó lo complicado que se vuelve jugar de local cuando el equipo no se encuentra en situaciones favorables. "Aquí de local es difícil controlar la desesperación que ahí mismo provoca la gente, estando acá sentimos la necesidad de atacar, ganar, hacer goles y por ahí las cosas no se dan y uno entra en desesperación, creo que eso nos ha pasado en el último partido".

Por último Zelarayán señaló a la escuadra dirigida por Diego Alonso como un equipo vertical y desequilibrante, y además que el partido será de ida y vuelta.

"Pachuca es un equipo que busca atacar, es muy vertical, tiene jugadores muy desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante, tiene un buen mediocampo, va a ser un partido de ida y vuelta, como se dan casi siempre los partidos contra Pachuca".

"Es un equipo al que le tenemos mucho respeto, en los últimos años ha sido muy importante, tiene un fútbol muy vertical, muy dinámico, vamos a cuidarnos, tratar de contener a los jugadores desequilibrantes que tienen, ojalá que podamos crear situaciones y las concretemos para arrancar nuevamente con un triunfo y terminar con esta senda negativa".

Los Tigres buscarán su segunda victoria en el torneo este sábado 11 de febrero a las 19:06 horas en el Estadio Hidalgo contra los tuzos en la ciudad de Pachuca.