TERMINA EL JUEGO. MONARCAS SACA OXÍGENO PURO DE LA SELVA

90' - Cuatro más de vida para Jaguares, cuatro más de sufrimiento de Monarcas

86' - La cobra muy mal el 'Hobbit' y Felipe la ataja de muy buena forma y se salva Morelia, no lo puede creer Bueno y Bermudez nada más regresa a su posición mirando el pasto

LA ATAJÓ FELIPE!!!

85' - Penal muy muy claro de Vegas sobre Arizala y Jaguares viene por el empate

83' - UUUUUY SE SALVÓ MONARCAS, embate de Chiapas, centro del 'Hobbit' que estrella en el poste Micolta y luego Arizala la rebana dándole la oportunidad a Morelia de salir limpio

80' - Llegamos a los minutos cardiacos y entra el 'Chato' por Valdés, el último cambio de Monarcas

78' - Pelota filtrada para Lezcano, que se desprende al ataque pero le estorba la defensa de Chiapas y logra controlarla, lo desarman de muy buena forma los locales

77' - Ataque por la banda de Jaguares que caza de cabeza Arizala pero bien Felipe, le manda mensaje a Sosa, la ataja y evita el peligro de buena forma

75' - Muy ríspidos los ataques de Monarcas que lucen muy forzados, Chiapas llega con más naturalidad pero parece que el coraje de la visita es más y le alcanza para defender

72' - Veamos cómo se acomoda Monarcas, porque Gastón se maneja como artillero puro, pero se coloca en la banda que trabajaba Jefferson Cuero

70' - Se va un agotado Cuero y por fin llega el debut del argentino Gastón Lezcano

69' - Ya más de una hora de juego y Chiapas sigue el ataque constante en la meta michoacana, mientras que los de Morelia simplemente defienden su arco con todo, Achilier y Loeschborn los que más acción tienen

65' - CERCA DE NUEVO ACHILIER DEL AUTOGOL. Remata el 'Quick' y la rebota en 'Achi' pero vuela Felipe y le roba el empate a Chiapas

63' - Se fue Polo en una muy buena actuación y en su lugar entra Vilchis, que venía jugando de buena forma, claro el mensaje de Hernández, no van a mantener el marcador

60' - Se viene el último cambio de Chiapas, sale Villalpando por Dias, a ver cómo responde Roberto, Bueno ya hizo todos sus movimientos, a Hernández le quedan todavía tres y se viene Vilchis

57' - Ahora es Chiapas el que ataca, Mendoza se la pasa a Bermudez que queda sin marca frente a Felipe, pero el 'Hobbit' la empalma horrible y apenas rescata tiro de esquina

55' - Primera jugada que teje Monarcas, Cuero la pierde pero recupera mandando a Pérez el balón y desde la banda el 'Pollo' se la pasa a Polo que la estrella en la defensa y se va a la esquina

53' - Parece que a Monarcas le asusta el esférico, balón que tiene lo intenta alejar como sea de su terreno de juego, pero no de forma controlada, parece que buscará mantener el marcador y esperar algún espacio de contragolpe

50' - Ahora Chiapas es el que presiona y ataca con todo, será una batalla de resistencia de Monarcas, sino logra aguantar la ofensiva de Chiapas perderá. Bueno saca a Estugarribia y mete al 'Hobbit'

49' - Atajadón de Felipe, el cuadro de bueno entró con todo y disparan tiro centro al marco Monarca pero bien Rodríguez la manda a la esquina, de nuevo otro embate de Chiapas, pero de nuevo Felipe la despeja a la esquina

46' - Bueno intentará darle más ataque a Chiapas, pero parece que no quiso confiar en Fabbro que ya le ha dado goles de salvación a su equipo, en cambio manda al brasileño al campo.

45' - Cambio chiapaneco, se va Fabbro y entra Goncalva

45’ - Comienza el segundo encuentro, Morelia intentará culminar la obra mientras que Chiapas saldrá con todo para empatar el marcador y sacar los tres puntos en casa

Termina el primer tiempo, gran juego entre Monarcas y Chiapas

42' - Le anularon uno al peruano, pero inmediato aprovecha mala salida de Chiapas y hace el segundo

GOOOOOOOL DE MONARCAS GOOOL DE RUIDIAZ

38' - En Morelia todos lucen desesperados por meter un tanto más, pero no pueden. Los de Chiapas lucen más tranquilos ante la inseguridad michoacana, solo Bueno luce muy desesperado

34’ - La intentó sacar Achilier y la mete en puerta propia. Se viene un duro golpe para Monarcas, a esperar a ver si el equipo tiene la fuerza para sacar adelante el equipo o si Chiapas puede capitalizar los errores de Monarcas

GOOOOOOL DE CHIAPAS AUTOGOL

27' - Monarcas trianguló en el áre de Chiapas y termina todo en los pies de Polo que manda directo a la esquina más lejana de Moisés para hacer el primero del juego y darle un respiro a Monarcas

Foto: Oswaldo Figueroa

GOOOOOL DE MONARCAS GOOOOL DE POLO

25' - Balón retrasado y disparo de Aldo Rocha que le pega con mucha potencia pero la manda muy muy lejos del marco de Moisés que simplemente la ve pasar

24' - Monarcas busca el marco de Moisés con pases cortos que terminan en centro por las bandas o con pases que intentan lograr que Ruidíaz que corra y quede sólo frente al marco, pero Jaguares ya le adivinó ese par de estrategias y los corta de forma muy sencilla

21’ – Jaguares está creciendo en el campo, un error de Achilier dejó ver la desesperación de Morelia, Hernández tendrá que mandar un mensaje al campo sino quiere que su equipo se meta más en desesperación, ha tenido muy poco en contra y ya se ve desesperado

19' - Jaguares poco a poco comienza a crecer, están aprovechando que Morelia se comienza ver menos preciso en los pases largos en el último cuarto de cancha para robarle el esférico y comenzar el contra golpe,

18' - Monarcas muy bien al frente, pero con el error de Achilier nos dejó ver que cualquier cosa les va a poner los nervios de punta, cuando intentaron recomponer se notó una desesperación tremenda, si cae el gol de Jaguares se van a hacer pedazos

16' - La atajó como superman Moisés, le quita el primero a Monarcas, que la centraba por conducto de Cuero pero se la corta el de la selva. De inmediato aprovecha Chiapas con una mala salida de Achilier, pero también Rodríguez la saca muy bien

14' - Los michoacanos están jugando con la tranquilidad del superlíder, parece que no se están jugando el descenso, a esperar a ver si Morelia logra anotar para ponerse más cómodo o el tiempo le va a ir comiendo la tranqulidad, a Chiapas poco parece importarle, pues si Morelia se desespera ellos recibirán frutos.

11' - Pocos espacios los que deja Monarcas, juegan presionando a Chiapas y mandándolos directo a su propia puerta, porque los locales no pueden entrar a la meta rival

9' - Segundo disparo de Cuero, pero de nuevo muy débil, parece que Jefferson tiene más corazón que técnica, muy acelerado el de Monarcas pero muy poco atinado, lo que le cuesta a Morelia pues de inmediato le da la oportunidad de responder a Chiapas

4' - Muy a lo Meza, Monarcas toca y da pases cortos a velocidad para intentar abrir la cancha, la jugada termina con Polo centrando para Raúl que no llega bien, dispara pero la manda a la luna

2' - Primera llegada del partido, Rocha desarma a Jaguares en media cancha, de inmediato se la pasa a Cuero que sale endemoniado por la banda y dispara, pero bien Muñoz y muy desviado el tiro de Jefferson

0’ - Arranca la batalla de la selva, a matar o morir

La regla de extranjeros del futbol mexicano hoy le pasa factura a Facundo Erpen, que desde alguna parte del estadio posteó esta postal en su cuenta de Twitter, con el mensaje: "Vamos equipo desde adentro o afuera siempre apoyándolos"

Muy motivados los michoacanos lanzan porras en su vestidor, esperando resolver la problemática en la que se metieron luego de apenas triunfar en una ocasión en este torneo. Mientras Chiapas luce más concentrado y analizando para sacarle los tres puntos a Morelia.

A pocos minutos de comenzar, Chiapas buscará vencer a Monarcas escalonando defensas frente a Rudiaz para intentar impedir que este pase directo al marco, mientras que todo parece indicar que Hernández buscará explotar la velocidad de Polo y Cuero para que sean estos los que alimenten a Raúl de pases.

Chiapas conoce bien la calidad de Cuero, la última vez que se encontró frente a los chiapanecos, tuvo la oportunidad de comandar la remontada con dos goles en su cuenta, cerrando la remontada con un pase de este a Ruidíaz, que fueron los artífices del triunfo.

Cuero ha demostrado tener una gran calidad y potencia de pies, haciendo que los aficionados recuerden a Rojas a su llegada a México, no obstante, su deficiente técnica en el último pase así como su temperamento no es duda de que pudo haber tenido problemas con el técnico.

Foto: Récord

Otro que regresa al cuadro titular es Jefferson Cuero, quien en el duelo contra el América jugó en el cuadro sub 20. Se decía que había sido mandado al equipo inferior debido a que tenía una mala relación con el técnico Marini, pero el parte oficial fue que se encontraba lesionado.

Entre otras cosas, destaca también que esta tarde ni Felipe, ni Pérez portaran el gafet de capitán, de los jugadores de campo, en cambio la encomienda va para un jugador que disputa su segundo encuentro y hace poco sufrió un golpe emocional muy fuerte tras la lamentable muerte de su esposa, el ecuatoriano Gabriel Achilier.

Foto: Monarcas

Mucho morbo la alineación de Monarcas el día de hoy, pues como lo adelantaban los rumores, no salieron al campo los jugadores que se decía se sentarían por mandato del 'Jefe', no obstante, todavía no podemos analizar el parado de Morelia, quizá solamente fue una coincidencia con los rumores, de momento habrá que esperar.

Por su parte, Chiapas tiene a: Villalpando, De la Torre, Escoboza, Dias, Miño, Bermúdez y Goncalves

La banca de Monarcas tiene a: Morales, Urbina, Jp. Rodríguez, Osuna, Vilchis, Rey y Lézcano.

Chiapas sale con: Muñoz, Angulo, Araujo, Patiño, Villalpando, Mendoza, Fabbro, Estigarribia, Arizala, Micolta y Silva.

Hoy Monarcas sale con: Rodríguez, Pérez, Vegas, Loeschbor, Achilier, Valdés, Millar, Cuero, Rocha, Polo y Ruidíaz.

A poco más de media hora de que inicie el juego, parece que la entrada en el Víctor Manuel Reyna no es la esperada, el estadio luce todavía muy poco activo incluso con la promoción vigente y con la dificultad que representa el duelo.

Foto: Dulce Hurtado

La afición de uno y otro equipo ya está llegando a las inmediaciones del Victor Manuel Reyna, y ya se reportan desde las entradas del inmueble, listos para apoyar a sus equipos en un partido por demás importante para su futuro.

Foto: Tonatiuh G. Trujillo

Ya en redes sociales, Jaguares mete presión a Morelia, pero sale un poco mal parado, pues aunque le recordó a los michoacanos sus ya siete años sin triunfar en la selva, pero el mensaje no llegará pues se olvidaron que el twitter de Monarcas es @FuerzaMonarca y no @MonarcasMorelia error que ya le hicieron mucho énfasis los seguidores en la red

Los Tiburones ya están atentos al duelo en la frontera sur, El 'Chuletita' ya piensa en lo malo que pudo significar salir sin el resultado de los tres puntos de la cancha de Toluca.

"seguro que sí, no se hizo un mal partido, lo malo es que no se sumó, esa es la desventaja que tuvimos y hay que seguir adelante"

El partido de esta tarde podría no terminar con los 22 jugadores en el terreno de juego, pues Romo suma, según la Liga MX, ocho tarjetas amarillas y un par de rojas, una de ellas por doble amarilla y la otra de forma directa. Si recordamos que Monarcas se ha mostrado más agresivo al frente, tanto futbolísticamente como física, podría sumar hoy por lo menos algunas amarillas.

Previo al de esta tarde dirigió el Monarcas-Atlas, pero únicamente como cuarto oficial, por lo que no ha estado inmiscuido en ningún encuentro que tenga como invitados a Chiapas o Morelia, al menos no como silbante central.

En este torneo Romo ha estado presente en cinco encuentros, contando el de esta tarde. Tres de ellos como silbante central y dos como cuarto silbante. destacando el Pumas - Cruz Azul, con juego más fuerte entre los que destacó como central.

El arbitro de esta tarde será Oscar Macías Romo, silbante con gafete de FIFA, ya con once años de experiencia profesional desde su debut en las canchas como silbante el el Miércoles 11 de Enero de 2006, en el triunfo de Irapuato frente a Alacranes de Durango.

Foto: El Universal

Ambos equipos ya van de camino al Estadio, listos para enfrentarse en el duelo que tendrá mucho en juego para ambos. Mientras tanto, la Liga no informa que hoy Morelia saldrá con el tercer uniforme, que se caracteriza por ser blanco, mientras que Chiapas buscará los tres puntos con su casaca naranja.

Por su parte, los chiapanecos aprovecharán la oferta de la directiva para abarrotar la casa del Jaguar, pues todos los que lleven la casaca chiapaneca podrán entrar gratis al juego de esta tarde. Los Chiapanecos serán mayoría y presionarán a fondo cualquier decisión arbitrar así como cualquier intento que hagan los morelianos por llegar a la meta rival.

Hoy, tanto la afición de Monarcas como la de Chiapas mostraron su apoyo de dos formas muy distintas. Los morelianos se encargaron de despedir con vivas y vítores a su equipo, al ritmo de “no se va, no se va, Monarcas no se va”, los aficionados despidieron a sus jugadores y también los recibieron en el aeropuerto de Chiapas, quizá no en el mismo número que en Morelia, pero sí con mucha efervescencia.

Foto: Monarcas

En la sub 17 la historia fue un poco distinta, Morelia fue el que tuvo que remar contra corriente desde el minuto tres en que Charlie Espinoza puso al frente a los felinos; pero para mala suerte de los locales, Vanexcel Padilla puso el tanto del empate apenas siete minutos después. Al 58’ Mario Trejo engañó al portero y marcó desde los once pasos adelantando a Monarcas, pero ahora sería Chiapas por conducto de Espinoza el que empataría diez minutos después.

Foto: Monarcas

El marcador se abrió apenas al 12’ gracias al delantero Sansores, ocho minutos después el ‘Yuca’ marcó su doblete mandando a Morelia al frente. Tres minutos después José Cobián descontó en el marcador, pero justo cuando se esperaba una avalancha de goles, el marcador se detuvo hasta el minuto 63’ en que Cabrera marco el tercero y definitivo en el marcador.

Foto: Monarcas

Los michoacanos echaron mano de cuatro jugadores que podrían ser parte del primer equipo: Carlos Sosa, Carlos Rodríguez, David Cabrera y Miguel Sansores. Mientras que los de la selva se ayudaron mandando al campo el mismo número de jugadores del cuadro titular: Enrique Esqueda, Aquivaldo Mosquera, Diego Ferreira y Jorge Villalpando.

Previo al duelo, Monarcas y Jaguares se disputaron dos de los tres encuentros pactados para esta jornada. El primero de ellos en la sub 20 donde los michoacanos sacaron el triunfo por marcador de un gol a tres.

Monarcas y Chiapas se separan tan sólo por ocho puntos, aunque no es mucho, el golpe de esta noche va más cercano a lo anímico, Morelia no ha podido triunfar, ganar en la selva podría ser un aliciente para rectificar el camino; pero si por el contrario, Chiapas gana esta tarde, los de la selva podrían comenzar a pensar ya no sólo en salvarse, sino en comenzar a buscar entrar a la Liguilla.

Foto: LIGA MX

Puebla jugó el pasado sábado ante América, equipo que benefició a Chiapas al no poderlo vencer pero sí derrotar a Morelia. Parece que la tendencia de los Coapa sigue, y ahora no pudo imponerse a los ‘camoteros’, que los empataron a cero tantos, lo que los deja a un solo punto de Jaguares y a nueve de Monarcas.

Foto: LIGA MX

Veracruz es el más cercano a Morelia, por sólo seis puntos de diferencia y apenas dos puntos de Jaguares. Los jarochos dejaron ir una oportunidad para alejarse de Monarcas y separarse de Chiapas al caer este medio día ante el Centenario Toluca, quien se impuso a los tiburones por un solitario gol de Fernando Uribe al 22’.

Foto: LIGA MX

Pero pase lo que pase, la verdad es que Monarcas no se encuentra en la mejor de las posiciones, la única buena noticia hasta el momento es que Veracruz no pudo triunfar en el “averno”. Pues justo previo de este juego, Chiapas, Puebla y Veracruz pelean con Morelia en el fondo de la porcentual, intentando salvarse del descenso.

Según los rumores, que no pasan de ser rumores nada más en este momento, los indicadores de que Boy tomará las riendas del cuadro al término del encuentro contra Jaguares se verán directamente en la alineación, pues supuestamente Roberto no saldrá con Carlos Morales en el campo y con el 4-3-3 del ‘Jefe’.

Foto: Record

Pero los rumores de que habrá un nuevo DT en Morelia son muy fuertes, algunos afirman que Tomás Boy ya llegó un acuerdo con la directiva de Monarcas luego de que Álvaro Dávila pidiera una discípula al estratega por “tocar madera” ante su posible llegada, luego de que tuvieran un gran desacuerdo en la última etapa de Boy en Atlas.

Hernández ha tenido un porcentaje de carrera de 48,4 % Victorias, 6,5 % Empates y 45,2 % Derrota, con su clásico 4-4-2, Roberto no hará muchos cambios al XI de Marini, pues recicló el mismo parado que venía manejando Meza y al lado de Hernández se encontrará Eugenio Villazón, auxiliar del ‘Ojitos’ en la mayoría de sus equipos de primera.

Foto: ESTO

Pero las cosas no fueron buenas para Roberto con Morelia, en diez encuentros acumuló apenas tres victorias, contra Chiapas, Cruz Azul y Chivas, un empate y seis derrotas, ayudando a Monarcas a sumergirse en la crisis que ahora lo aqueja y lo tiene como candidato más fuerte para caer en el Ascenso MX.

En 2015 Roberto tomó las riendas de Monarcas por 10 juegos, arrancando su marcha presiamente contra Chiapas, equipo al que lograron sacarle la victoria por tres goles a dos, en cancha del Estadio Morelos.

Pero los michoacanos tendrán que buscar aprovechar la buena suerte de Roberto en uno de los partidos más importantes del torneo, pues en cada uno de sus debuts, el profe ha logrado sacar un triunfo con la escuadra michoacana.

Foto: Monarcas

Monarcas llega con cambio de técnico, el nativo de la Piedad, Michoacán, Roberto Hernández, tomará por tercera ocasión un interinato con Morelia, en esta fatídica era de crisis y preocupación para el equipo purépecha.