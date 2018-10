Las diez del zorro: Semana 6

1° No es cualquier partido

Señores se llama clásico tapatío, no es Atlas - Guadalajara fecha seis. La exhibición que dieron los rojinegros fue una de las peores que se recuerde en años. No exagero. El primer tiempo de los locales fue el peor que han jugado desde que llego el técnico José Guadalupe Cruz. Los once representantes del Atlas no pudieron entender lo que se juega en este tipo de encuentros, no se pueden encarar de la misma manera que lo haces con cualquier otro, la situación, el contexto. Lo que se vio ayer fue una vergüenza.

2° No aprenden

Fueron no menos de 15 veces, las ocasiones en las que el equipo rival tomó la pelota en propio campo y desdoblo de un lado hacia el otro a toda velocidad, avanzando sin presión hasta tres cuartos de cancha para después encarar y terminar la jugada. El mediocampo atlista no existió, era increíble que los jugadores en el campo no pudieran descifrar la estrategia rojiblanca y si lo hicieron es todavía más difícil de creer que nada se hizo para contrarrestarla.

Foto: Grupopacifico

3° Sin jefe en el campo

El partido, Guadalajara lo jugó con una velocidad espeluznante, de equipo de primer nivel, que sabía siempre a lo que jugaba. No eran ni siquiera contragolpes la mayoría, sino que las transiciones eran tan rápidas que los jugadores de los zorros lo hacían parecer. No te puede pasar, menos en un partido de esta índole, que el rival te domine a placer y tú como equipo no pongas ni las manos. El Atlas no podía aguantar el juego del rival, y aun así, seguían con la misma tónica, alguien dentro del campo debió haberlo comprendido, poner orden a sus jugadores, y bajarle la velocidad al juego al que nunca se pudo adaptar la academia.

4° Ni en el banquillo

Si dentro de la cancha no hay nadie que entienda lo que le pasa al partido, debe ser alguien de afuera quien lo haga. Era evidente, todo el primer tiempo fue lo mismo en cada jugada y el cuerpo técnico no tuvo reacción. Jamás se dieron indicaciones, no se hablaba fuerte no se hicieron cambios adecuados. Fueron cómplices de una catástrofe, que solo no lleva el sobrenombre, debido al corto marcador que con el que vencieron las Chivas.

5° Pieza clave sin rumbo

Clifford Aboagye llegó desde hace más de un mes a la madriguera, han sido ocho partidos, contando liga y copa, en los que ha tenido participación el refuerzo africano.. La realidad es que ya se adaptó, por completo, no obstante, sigue sin poder hacerse de la titularidad y marcar un diferencia en el equipo. Es labor del Profe Cruz acomodar a sus piezas y usarlas de manera que funcionen de manera correcta. Clifford está en el top tres de mejores jugadores en el plantel, podría ser la pieza clave del equipo, sin embargo, el técnico michoacano, no tiene la más mínima idea de qué hacer con él.

Foto: Televisa

6° Repensar la situación

Lo único rescatable de la gestión de José Guadalupe Cruz se destrozó en el partido más importante de la temporada. La racha invicta en el Jalisco terminó, y ocurrió en la peor manera imaginable. La solidez defensiva que se le había visto al equipo fue un desastre. Los problemas al salir de casa siguen como empezaron, el equipo no tiene pies ni cabeza, no saben a lo que juegan. El plantel por más limitado que sea, esta para más de lo que ha mostrado. Este tipo de partidos son los que definen el trabajo de uno, y hoy podemos decir que el profe esta reprobado.

7° Se acabó la racha

Así es, el surrealismo vivido en el Coloso de Independencia cada 15 días terminó en el partido en el que no se podía permitir perder el equipo. Lo hizo de una manera pobre, sin resistencia, sin intensidad, sin idea, con miedo, miedo frente al rival más añejo y más acérrimo del equipo. Claro fue una buena ligada de partidos sin conocer la derrota, empero, ¿como lo recordaran los aficionados? Aquella época en la que Atlas hizo pesar su casa, o la ocasión en que el Jalisco parecía impenetrable hasta llego el rival más acérrimo e hizo la victoria parecer fácil, porque lo fue.

8° Afición Inigualable

En este tipo de partidos, también se juega un duelo aparte. La afición rojiblanca en contra de la rojinegra. El partido marcaba un 0-2 vergonzoso, desastroso que podía ser mucho peor, no había salida, no había luz al final del túnel… pero si hubo. Los seguidores atlistas lo entendieron, cuando su equipo estaba en la lona, sin capacidad de reacción fueron ellos que a manera de cánticos con euforia y una emoción increíble hicieron vibrar el Jalisco. El rival, aún ganando, no pudo contra la afición de su víctima, quién en el peor momento del equipo, saco la cara y le puso vida a un equipo desangelado.

Foto: Record

9° Guadalajara

Frente al Atlas, el rebaño demostró de lo que es capaz. Un equipo que sabe de ojos cerrados su manera de jugar. Mueven el esférico por todo el campo. Orbelín Pineda es el gran maestro del esquema de Matías Almeyda, por él pasan todos los balones, pero no solo se queda a repartirlos, toma parte en el juego ofensivo, y junto con Javier López y Rodlfo Pizarro crean un medio campo con una dinámica impresionante. La velocidad que tienen para el desdoble y la generación de jugadas es letal. Por las bandas Brizuela y Saldívar no tienen miedo al encarar, lo hacen con idea y siempre por atrás los laterales acompañan. Guadalajara lo hace casi de manera perfecta, de no ser por la falta de tino, este equipo sería probablemente el mejor del máximo circuito.

Foto: Tribunananoticias

10° En Frío

Se habló a mitad de semana sobre la falta que le iba a hacer al Atlas su capitán, nunca nadie se imaginó que se reflejaría de manera tan radical como lo fue. El equipo fue de principio a fin un desorden, los defensas se vieron peor que nunca. Leiton Jimenez se barría en donde fuera y dejaba a sus compañeros comprometidos. Arreola estuvo errático como nunca y la poca capacidad mental de entender el partido le hizo dejar a su equipo con uno menos.

Los laterales siempre fueron superados, no se acompañaba en las marcas, los regresos eran lentísimos. Siempre el rival estaba mano a mano en sus ataques, la contención no existió. Lo de Javier Salas es insostenible, pierde balones, los regala, no puede dar pases de primaria, al igual que Robles, ambos fueron superados con facilidad por los ataques rojiblancos.

Mientras tanto, el Fideo Álvarez ya no puede seguir siendo convocado, un hombre sin sacrificio, sin oficio, sin nada que aportar no puede ser titular menos en un partido como el del sábado. Bryan Garnica y Martín Barragán, cada uno aislados intentaron hacer lo suyo, sudaron la camiseta como ninguno. Querer salir con pelota controlada fue una necedad todo el partido, este equipo está perdido, si los que están al frente no pueden ponerlo en rumbo, habrá gente más capaz.