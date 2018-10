Resultado y goles del Puebla 3-0 Chiapas de la Liga MX 2017

FT. Gracias por acompañarnos en este minuto a minuto entre Puebla y Chiapas FC. No olviden seguir en VAVEL México para obtener la mejor información del fútbol mexicano.

¡Puebla se lleva los tres puntos!

90´ + 2´ Suena el silbatazo final en el estadio Cuauhtémoc. Puebla saca una importante victoria ante Jaguares de Chiapas.

90´ El árbitro central agrega dos minutos al encuentro.

89´ Se genera un roce entre Dueñas y Fabbro.

VAVEL INFORMA: Cambio de la franja del Puebla. sale Francisco Javier Acuña y entra Carlos Mario Rodríguez.

86´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA FRANJA! Tras un error defensivo de Jaguares de Chiapas, Francisco Javier Torres remata dentro del área y coloca una notable ventaja en el marcador.

80´ Puebla generando peligro en el área comandada por Muñóz. La defensiva de Jaguares evita el tiro al arco por parte de los camoteros TR.

Un juego tenso, pocos espacios en el área, Puebla retiene el balón.

72´ Falta sobre el jugador Alexis Canelo. Tiro libre para los camoteros.

67´ ?Tiro de gol por parte del jugador Fabbro, que se marca fuera de lugar.

VAVEL INFORMA: Cambio de la escuadra Jaguar. Sale Marcelo Estigarribia y entra Christian Bermúdez

61´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PUEBLA! JOSÉ DAVID TOLEDO ANOTA TRAS EL COBRO DE TIRO PENAL.

¡PENAL! ?El silbante marca la pena máxima a favor del conjunto poblano tras un falta cometida sobre Alexis Canelo.

Luis Leal, uno de los nuevos refuerzos del conjunto chiapaneco, está jugando sus primeros minutos con el primer equipo

VAVEL INFORMA: Cambio de Jaguares de Chiapas. Sale el jugador Luis Ángel Mendoza y entra Luis Leal.

?El conjunto poblano empieza dominando la parte complementaria. Ha generado mayores llegadas al arco rival.

54´ Acuña, jugador camotero, logra filtrarse al fondo del área chica, Moisés Muñóz logra resolver.

53´ ?Bryan Angulo mana un centro que llega sin mayor complicación a las manos de Campestrini.

48´ Félix Araujo muy cerca de anotar el gol del empate para Jaguares de Chiapas

45´ Arranca la parte complementaria del encuentro.

MT. ?Cambio del Puebla. Sale Álvaro Navarro, entras Francisco Torres.

45´+1´ Se termina la primera parte entre Camoteros y Jaguares. Los locales ganan un gol por cero.

45´ El árbitro central agrega un minuto al encuentro antes de ir al medio tiempo.

Jaguares se encuentra presionando en el área rival, quiere conseguir el gol el empate antes de ir al descanso de medio tiempo.

38´ ?Tiro potente de Jonathan Fabbrro, Campestrini logra con la mano izquierda desviar el balón.

36' ?Remate de Cabeza de la escuadra poblana que se va desviado, sin mayor peligro para Jaguares.

VAVEL INFORMA: Cambio de la escuadra Jaguar. Sale Dieter Villalpando, entra Mateus Goncalves.

29´ ?Falta cometida por el Puebla.

VAVEL INFORMA: Cambio de la escuadra poblana. Entra Emilio Orrantía y sale Robert Herrara.

Sergio Bueno manda a calentar a los jugadores que se encuentran en el banquillo.

22´ ?Falta cometida por Jaguares.

19´ Puebla se encuentra cerca del áreaa rival, generando presión en busca del segundo tanto.

16´ Tarjeta Amarilla para el jugador de la escuadra felina, Juan Patiño.

Hay tensión en ambas bancas, ninguno de los D.T toman su lugar en el banquillo.

10´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PUEBLA! Tras un descuido defensivo de la escuadra visitante, el jugador camotero Pablo Miguez le pega al esférico que vence la portería comandaa por Munóz.

Un juego muy denso, pocos espacios lo que imposibilita el desborde de los jugadores por ambas bandas del terreno de juego.

6´ Partido cerrado en el medio campo, ninguna de las dos escuadras logra avanzar al área rival

4´ Tiro libre para el Puebla que llega directo a las manos del arquero felino.

2´ Empieza el encuentro con algunos incientes, jalón sobre el jugador Arizala.

SUENA EL SILBATAZO INICIAL, ARRANCA EL ENCUENTRO EN EL ESTADIO CUAUHTÉMOC.

CHIAPAS: Muñóz, Araujo, Patiño, Ángulo, Micolta, Estigarribia, Silva, Villalpando, Arizala, Mendoza, Fabbro. D.T. Sergio Bueno.

PUEBLA: Campestrini, Gutiérrez, Herrera, Dueñas, Pérez, Canelo, Acuña, Miguez, Toledo, Navarro, Amione. D.T. Saturnino Cardozo.

Estos son los veintidos jugadores que mandan los Directores Tècnicos al terreno de juego.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! El encuentro Puebla vs Chiapas en vivo y la transmisión tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 16:00 hrs en VAVEL México.

El Estadio Cuauhtémoc es uno de los inmuebles más bonitos del futbol mexicano. Tras su remodelación, la casa del Puebla mostró mejorías notables que ya lo hacen un estadio de primera división.

Gabriel Esparza es el jugador a seguir por los poblanos. El tucumano busca seguir mostrando su valía para José Saturnino Cardozo e intentará horadar a la defensa felina. El jugador de 23 años se posiciona por la banda derecha y explota su velocidad para generar oportunidad para el cuadro camotero.

Moisés Muñóz ha demostrado ser la principal fortaleza de los chiapanecos. Muchos de los puntos que tiene Jaguares hasta ahora es gracias al guardameta michoacano ya que ha intervenido con varias atajadas. Los delanteros rivales deberán estar finos al momento de disparar si quieren hacer goles.

Del otro lado, para José Cardozo, timonel del Puebla, no importa que ambos clubes pertenezcan al mismo dueño ya que cada equipo se juega lo suyo: “Cada equipo se juega su permanencia, su orgullo está en juego y el prestigio de cada uno está en juego. Hay mucho en juego, el que sean de la misma familia pasa a segundo término”.

Sergio Bueno, director técnico de Chiapas, aseguró que el descenso no se definirá el día de hoy en este encuentro: “el partido del domingo no decide el descenso, quedan muchas jornadas más, no hay que desviarse de lo que es el campeonato”.

La última vez que Chiapas jugó fuera de casa fue en su visita al Puerto cuando jugaron en cancha de los Tiburones Rojos. Aquel duelo terminó en derrota para los ‘felinos’ de 2-0, mostrando un futbol muy distinto a lo mostrado en los partidos anteriores.

Jaguares es una incógnita. Ha sabido derrotar en casa a rivales de peso como América y Tigres pero ha sido doblegado por sus rivales directos por el no descenso como lo son Veracruz y Morelia. Están situados a media tabla y en la zona porcentual tienen problemas severos.

Su más reciente juego como locales trae malos recuerdos a los ‘camoteros’. En la fecha 5 recibieron al Atlas; se fueron arriba al 86’ con de Francisco Acuña. Cuando parecía que la victoria era de los locales, al 92’ Barragán les arrebató el triunfo para dividir unidades.

El conjunto poblano se ubica en el último lugar de la tabla general y no conoce lo que es la victoria en este torneo. Agregado a eso, el tema porcentual se encuentra cada vez más presente y ahora al mando de José Cardozo, deberán comenzar a sacar los tres puntos.

Estadio del Club Puebla

Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla vs Jaguares Chiapas en vivo, correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX.