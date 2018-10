Giancarlo Maldonado: "Hay que pasar página y mirar al frente"

Lobos BUAP no sólo se encargó de terminar con la racha de cuatros partidos sin perder de Alebrijes, también neutralizó el buen juego que el equipo oaxaqueño mostró tanto en el torneo de Liga, como en la Copa MX.

Decepcionado por la derrota, Giancarlo Maldonado habló con la prensa después del encuentro y aseguró que el campamento dirigido por Irving Rubirosa tendrá que reponerse del golpe para volver a la senda del triunfo:

"No jugamos bien, no hicimos un buen partido, pero ya está, hay que pasar la página y pensar en lo que viene, vamos a mejorar lo que hoy dejamos de hacer y mirar al frente".

Alebrijes mostró buen juego en partidos anteriores, en especial frente a Tampico Madero y Cruz Azul en la Copa. Éste último encuentro fue crucial para el grupo, pues derrotar a un equipo del Máximo Circuito levantó aún más el ánimo.

El venezolano resaltó el esfuerzo realizado por el club de Oaxaca y señaló que, aunque los días malos existen, no se dejarán caer en la pelea por clasificar a la Liguilla: "Tenemos que pensar en retomar lo que venimos haciendo. Lamentablemente hoy no se pudo dar, por más que tratamos no se dio de ninguna manera. Hay que estar conscientes de que se pueden tener estos días"

"El equipo llevaba cuatro o cinco partidos sin perder, creo que hoy fue un duro revés para nosotros, pero hay que estar fuertes, hay que recuperarse para pensar en lo que viene. Tendremos una semana larga que hace mucho no teníamos para poder trabajar", finalizó el delantero.

Con el 3-1 en contra, los oaxaqueños se quedaron con 14 puntos en la posición nueve de la clasificación general y en la Jornada 10 recibirán a los Potros de la UAEM en busca de escalar más peldaños.