Las diez del zorro Cl 2017: Semana 7

1° Se termina la malaria

Fueron casi diez meses los que tuvieron que pasar para que Atlas volviera a ganar de visitante. El 30 de abril de 2016 vencieron por marcador de 0-3 a los jaguares de Chiapas, en lo que representaba la última victoria del cuadro rojinegro en tierras ajenas. Apenas hace una semana en el clásico tapatío se perdió la racha también de 10 meses de no perder de local, unas por otras al parecer. La victoria en el Azul representa más que tres puntos.

2° Empujón anímico

Sin lugar a dudas fue mucho más importante el resultado que la forma en que se ganó. La presión que tenia el equipo de ganar fuera de casa se incrementó después de la exhibición frente a Guadalajara hace siete días. Este partido era sumamente importante, mucho juego psicológico estaría presente los noventa minutos, no había lugar para errores. Tres puntos necesarios para encarar con una cara diferente el partido frente a León.

Foto: Depor

3° Juego estancado

Si, se ganó, y debía dé hacerse a como de lugar, pero bien pudo haberse perdido por más de tres goles. Se habla mucho del orden defensivo, pero las llegadas del equipo cementero estuvieron a la orden del día en toda la segunda mitad, se recuperaba el balón pero solo por 30 segundos. Es increíble que el equipo dependa tanto de un tipo como Márquez para poner tranquilidad y ritmo de juego, no hubo nadie que ponga una pausa ni hiciera respirar al equipo. Solo se generó una opción de gol después de tener la ventaja, y vaya que Cruz Azul dejó muchos espacios.

4° ¿Vestidor roto?

Hablando de los espacios, quién mejor para aprovechar esos espacios que un tipo rápido, con técnica y olfato goleador. La mesa estaba puesta para que Matías Alustiza entrara al campo, no obstante, José Guadalupe Cruz quiso dar una lección a su futbolista y lo dejó en el banquillo. Que no vengan a decir que fue una decisión táctica o estratégica, todos los presentes sabíamos que la mejor opción era el número 11 rojinegro, la situación era la idónea. Si desde temprano en el torneo empieza a haber este tipo de conflictos la cosa puede complicarse mucho en el seno atlista.

Foto: Gettyimages

5° Arco incierto

La gran noticia claro que fue la victoria, en segundo plano, y tal vez más importante incluso es la lesión que sufrió Óscar Ustari. Una luxación que a principio parecía solo lo dejaría fuera un par de semanas, hoy se acaba de confirmar que podría marginar al cancerbero argentino y figura de los zorros, para toda la campaña. Miguel Ángel Fraga lo hizo bien en la segunda mitad, empero, ya son varios años en los que la "inagotable cantera" no produce un portero de calidad como tenía acostumbrado a su gente. Parece ser el momento indicado para regresar a las que alguna vez fueron las bases del futbol de casa.

6° Coco rojinegro

Desde que León regresó al máximo circuito, solo ha sido vencido por la furia en una ocasión. El balance es brutal, en diez juegos disputados la fiera se ha llevado los tres puntos en ocho ocasiones, por un empate y una derrota. Justo el torneo pasado Atlas enfrentaba al cuadro del bajío en su casa, quienes eran último lugar de la tabla. Sin muchas complicaciones golearon por 4-1 a la visita. Ahora la situación se repite. El cuadro leonés visita a sus clientes y espera poder repetir la hazaña del campeonato pasado.

Foto: Laafición

7° Uno más

Edgar Saldívar, capitán del vigente campeón en la categoría sub 20, hizo su debut en primera división este sábado. En las filas de los zorros desde 2014, el joven ha defendido la playera en la tercera y segunda división, tanto como en la sub 17 y sub 20. Edgar se desempeña como medio de contención, la posición más endeble del equipo. Más allá del debut, este debe ser el primer paso de la consolidación de un elemento de la cantera atlista que tanto le urge al equipo.

8° Metas claras

Atlas inició este Clausura 2017 en el último lugar de la tabla porcentual, no para este campeonato, sino para el venidero. Una de las metas del plantel más que la de clasificarse a la liguilla es tener un torneo que sobrepase la barrera de las 20 unidades. Ya son tres semestres seguidos que los del paradero han tenido torneos para el olvido. Ahora ya han rebasado a su más cercano rival, Chiapas. El equipo tiene que entender el lío en el que está metido y de no hacer una campaña extraordinaria este Clausura 2017, el siguiente año será uno de mucho sufrimiento.

9° Cruz Azul

Podríamos decir lo que se viene diciendo de este equipo desde hace años, pero la realidad es que por lo menos, frente al Atlas, es más mala suerte que mal juego por parte de los cementeros. Fueron cuatro opciones clarísimas de gol que los delanteros del cuadro azul no pudieron concretar. La generación se dio. Sin embargo fue ante un equipo muy pero muy endeble uno de los más de toda la Liga. Si ante este tipo de equipos, el cuadro dirigido por Paco Jémez, no puede sacar los tres puntos, quién sabe contra quién lo hará.

Foto:Gettyimages

10° En Frío

¿El equipo fue un desastre? no. ¿Jugó un gran partido? tampoco. Por primera vez en varios encuentros, se entendió a que jugó el equipo de visita. Un juego, feo, desequilibrado, sin luces ni propuesta ofensiva, casi mortífero para los ojos del aficionado, pero al menos supo a lo que jugaba.

No es justificación, la realidad es que en esta ocasión se tenía que conseguir la victoria sí o sí. Los siguientes partidos, sería inaceptable ver al mismo equipo que se vio en la cancha del Azul. Lo que presenciamos el sábado no puede volver a suceder. Si el sábado frente al León no se ve una propuesta de juego balanceado o al menos de inquietud al rival, la credibilidad de Cruz, como un director técnico que puede hacer algo importante para el Atlas, estará yéndose por la borda.

El mejor partido que ha dado Fidel Martínez desde que llegó. Dejó de estarse tirando a cada rato, corrió mucho más y su labor de sacrificio se notó, además del muy buen gol marcado. Madueña está pasando por un gran momento, Reyes a diferencia de muchos, el llamado a selección parece que lo ha fortalecido aún más. Pero la contención sigue sin aparecer en el equipo.