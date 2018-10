Jahir Barraza vuelve a anotar en Copa MX

En el fútbol se gana con goles, y goles son amores, por ello es importante siempre contar con un jugador que destaque por su aporte goleador, y los Rojinegros del Atlas tienen en Jahir Barraza a su hombre gol, delantero canterano que cuando se le ha requerido ha respondido con anotaciones, esta vez anotando en la Copa Corona MX, tras vencer 2 goles a 1 al Puebla.

“Muy contento de poder haber hecho un gol, pero más contento por los tres puntos. Ahorita pensando primero en el partido del fin de semana, terminando ya estaremos pensando en el de Mineros allá para asegurar la calificación”.

El delantero chihuahuense habló sobre los dos últimos resultados en la Liga Bancomer MX, donde perdieron el invicto como local tras perder el clásico tapatío ante Chivas, pero se rompió la mala racha ganando de visitante ante la máquina cementera de Cruz Azul. De igual manera, comentó sobre cómo deben jugar ante León, un equipo que en los últimos años se ha convertido en el ‘coco’ de Atlas.

“Se tuvo un resultado que nadie quería, pero sí se dio el de visitante, ya estamos trabajando para volver a hacernos fuertes en casa y empezar con un partido la racha de no perder. Con mucha intensidad, con mucha humildad, como se vio en México contra Cruz Azul, que el equipo peleó y luchó hasta el final para traernos los tres puntos”.

Para concluir la charla, el casaca 10 de los Zorros mencionó que no le incomoda jugar por la banda izquierda, que él es feliz jugando donde sea mientras esté dentro del terreno de juego.

“Donde juegue, ya sea en el centro o en las bandas, a mí me acomoda, me gusta, y contento con estar dentro de la cancha, en las tres posiciones me siento bien”, finalizó el goleador rojinegro.