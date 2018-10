Rodrigo Gómez: "No queremos ceder a nadie"

El Deportivo Toluca continúa preparándose para disputar la Jornada ocho ante Puebla; los 'escarlata', buscan sumar otras tres unidades que los haga mantenerse en la primera posición de la tabla general de la Liga MX y Rodrigo Gómez,

Los 'diablos', tienen un saldo de cinco juegos ganados, por solo un empate y una derrota, sumando 16 puntos, casi en la mitad del torneo, Gómez, comentó al respecto: “Trabajar el doble, porque nos costó bastante llegar a la posición en la que estamos hoy, la verdad que estamos a gusto, lo conseguimos con trabajo y creo que eso no se negocia, trabajar de la misma manera que lo venimos haciendo desde el primer día que nos presentamos a la pretemporada”.

Respecto a enfrentar a un rival que lucha por el no descenso, el argentino dijo no estar confiado a pesar de la situación del rival: “Ser conscientes de que tenemos una idea y tratar de realizarla tanto de local como cuando salimos a jugar de visitantes, ganamos partidos importante como los que ganamos en la cancha de Tigres, en la cancha de Morelia, que no son rivales fáciles, que son rivales muy complicados y nosotros tenemos una idea que tratamos de realizar tanto de local como de visitante”.

También mencionó estar tranquilo a pesar de no iniciar los juegos, demostrando total apoyo a sus compañeros: “A los chicos que nos viene tocando estar en la banca, tratamos de darle el apoyo a los chicos que vienen jugando, se viene repitiendo un equipo que lo viene haciendo de muy buena manera, y bueno, el día que nos toque estar tenemos que estar preparados, y es lindo disfrutar cuando el equipo juega de esta manera, para cuando te toque entrar”.

Las decisiones del estratega Hernán Cristante en el planteamiento de juego, han dado resultado, manteniento una base de jugadores que ha hecho que el equipo marche como líder del torneo: “Tengo la confianza de mis compañeros, tengo la confianza de Hernán, obviamente que todos los jugadores quieren jugar pero hoy el equipo lo está haciendo de una manera muy buena y nosotros nos acatamos a las órdenes del profesor y hay que estar preparados para cuando él lo diga”.

Por último, reafirmó el compromiso del equipo por ir poco a poco para lograr su objetivos: “La prioridad es ir partido a partido, estamos en un lugar donde nos gusta estar, un lugar que nadie nos regaló nada, un lugar que no queremos ceder a nadie, y esperamos que de aquí a que termina el campeonato lo podamos mantener”.