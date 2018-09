Las diez del 'Zorro': Semana 9 Clausura 2017

1° Oportunidad perdida

El Atlas cargando con dos victorias consecutivas en su espalda, tenía ante un rival que marchaba en la posición 16 de la tabla general, la oportunidad perfecta para dar un golpe de autoridad, afianzarse a los puestos de liguilla y alzar la mano como uno de los equipos más contundentes del campeonato y mantener su buena posición. Atlas dejo ir la victoria de una manera que deja un sabor muy agridulce por cómo se dieron las circunstancias del partido.

2° No se mata

Fueron alrededor de 15 minutos, desde el minuto 50 hasta el 65, en los que Atlas tenía avenidas por los costados para ir al frente. El mediocampo necaxista no existía, tomaban la pelota en propio campo y la trasladaban con mera facilidad hasta el campo rival, incluso hasta tres cuartos de cancha. No obstante, el Atlas pecó de confianza, no aprovechó el momento del partido y generó la mitad de las que pudo haber generado. Cuando tus jugadores no tienen contundencia al frente termina por costarte. Martín Barragán tuvo una clarísima cuando remato solo y estrelló la pelota en el palo. Se viene calendario complicado para los zorros y si quieren pelear deben corregir cuanto antes.

Foto: Televisa

3° Chavo intermitente

La entrada de Matías Alustiza lleva cambiándole la cara al equipo por segunda jornada consecutiva. En menos de un minuto puso adelante a su equipo, pero desapareció después. El jugador más claro al frente, tiene que mostrarse más. Es cierto que no trae ritmo, desde el juego pasado, llevaba diez minutos en el campo y ya pedía agua. Si no corres al menos tienes que poner pelotas de gol y las que tuvo Alustiza no las resolvió de la mejor manera. Atlas debe consolidar a Matías como su hombre importante para pelear por algo en el campeonato.

4° ¿Kaiser para cuánto?

El partido de Atlas el sábado es difícil de catalogar como malo, tuvo sus altos y bajos. El que no la pasó nada bien fue Rafael Márquez. Su regreso tuvo más grises que claros. No tuvo tanto contacto con el balón como en partidos pasados y perdió una cantidad importante de pelotas, sobre todo en la salida. Y si a eso le sumas que su aporte sin el esférico es casi nulo, el aporte del número cuatro se ve muy disminuido. Conforme pasan los partidos se vuelve evidente que los días del gran capitán en el futbol profesional están contados.

Foto: Vavel

5° Apuntalar defensa

Necaxa no fue un rival que agobiara a la defensa atlistas. Fueron muchos los tiros que salieron desviados, pocos los centros y menos las llegadas. La defensa se comportó a la altura, sin embargo, tiene que ser consciente que el arquero no es para nada uno confiable. En el gol, su salida fue precipitada, de haberse quedado en su posición el balón nunca hubiera pasado, y además regaló un rebote que terminó en gol, que para suerte de la causa visitante fue marcado como fuera de lugar. Miguel Fraga es un arquero que apenas cumple, si Atlas quiere evitarse problemas, la defensa tiene que hacer casi una muralla para que su cancerbero sea exigido lo menos posible.

6° Regalando minutos

No hablamos de un encuentro horrible de los del paradero, pero el primer tiempo que dieron en el Victoria fue un completo desperdicio. Por casi más de 40 minutos regalaron el encuentro. No proponían nada, la posesión era totalmente del rival, no se terminaban las jugadas. Atlas llegó al partido un tiempo tarde. Contemplando la calidad del plantel y la de los demás equipos, Atlas no puede regalar 45 minutos, mismos que serán muy necesarios en otros compromisos si quiere aspirar a clasificarse a la fiesta grande.

7° Otro perdido más

Mucho se habla de cómo las fuerzas básicas en Atlas se trabajan de una manera casi perfecta, sin embargo el trabajo de fuerzas básicas termina cuando el jugador pasa al primer equipo. Esa transición concierne más al cuerpo técnico y han sido muchísimos los jugadores que pintaban grande y terminaron por decepcionar. Bryan Garnica podría decirse que es actualmente el jugador canterano que puede llegar a brillar, empero, los últimos juegos han sido lastimosos por parte del atlista. Tanto así que ha perdido la titularidad. Es obligación de José Guadalupe Cruz devolver la confianza a un jugador que tiene muchas cualidades y se han visto obstruidas por un mal paso.

Foto: AS México

8° Increíble apoyo

Pongamos el duelo en la cancha aparte por un momento. Cuantas veces se ha cansado la afición rojinegra de demostrar porque es la más fiel del país y una de las mejores a nivel nacional en todos los demás aspectos. Fueron no menos de 10 000 aficionados los que se pararon el sábado en las gradas del Estadio Victoria y lo hicieron como acostumbran, cantando los 90 minutos, apoyando al equipo sin importar las circunstancias y opacando a los locales. De nuevo la Fiel, demuestra lo chico que le queda su equipo.

9° Necaxa

El equipo dirigido por Alfonso Sosa no se parece casi nada al del semestre pasado. Prácticamente con los mismos hombres, no han podido mantener la solidez defensiva que tanto los caracterizó y término por llevarlos hasta las semifinales. Edson Puch, su hombre importante no aparece en varios lapsos del partido, y esto se debe mucho a que sus acompañantes principales no pasan por sus mejores momentos. Tanto Gallegos como Isijara se vieron muy calmos. Lo que terminó por perjudicar todo el aparato ofensivo de los rayos.

Foto: Pasionrojiblanca

10° En frío

Muy poco ofrece el Atlas cuando sale del Jalisco. El primer tiempo, aún con el Kaiser en el campo, se regaló por completo. El mediocampo sigue siendo un problemón. Pocas pelotas se recuperan antes del primer cuarto de cancha. Javier Salas, por enésima ocasión, no puede seguir jugando al futbol, al menos en el Atlas.

Leiton a pesar de ser confiable tiene sus momentos de inseguridad y se nota mucho en balones largos. Arreola juega mucho mejor con línea de cuatro defensores, se vio más endeble el partido en contra de Necaxa, sin embargo la labor del “Macue” es de destacarse, uno de los mejores de la noche, corto muchos balones, le dio la salida que Márquez no pudo, en resumen, Luis Robles fue el mejor defensa.

Entonces, como es posible que teniendo unos laterales de primer nivel, porque se han convertido en verdaderos jugadorazos, ambos. Tanto Reyes como Madueña tienen técnica individual, ida y vuelta, velocidad y calidad para centrar, todo lo que quieres en un lateral. ¿por qué no los haces las piezas clave en un sistema de juego bien definido? Solo el técnico lo sabe.

Barragán mete una por cada cinco ocasiones que tiene, no se le puede banquear, porque no hay nadie mejor, pero es imperativo que ante la irregularidad de Matías y Fidel, el canterano rojinegro responda. Lo de Clifford es cada vez más destacable, sin él, todo el equipo se derrumba, por él pasan la mayoría de los balones, mucho tiene que ver el ghanés en la primera anotación. Gran, gran contratación.