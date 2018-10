'Rifle' Andrade: "Es vergonzoso estar en la última posición"

Una vez más, adiós Liga MX por un fin de semana. Y es que gracias la fecha FIFA no habrá futbol local, por lo que algunos campamentos han decidido dirigirse a Estados Unidos para jugar partidos amistosos y no perder ritmo; León no se quedó atrás. Este martes, la Fiera viajó a la Unión Americana para enfrentar Santos en Frisco, Texas. Antes de abordar, Andrés Andrade se dio un tiempo para hablar y opinar sobre el momento actual de los Panzas Verdes.

"Lastimosamente ahorita estamos en último lugar, todos los jugadores hemos pasado por estos momentos. Para mí es muy vergonzoso estar en la última posición, la verdad sí pega duro. Es algo que toca enfrentar con profesionalismo, hay que seguir trabajando y seguir echándole ganas para poder hacer las cosas de la mejor manera", aseveró el Rifle.

Sobre el largo viaje al país vecino, Andrade opinó que "es un compromiso que hay que cumplir y que se tiene que respetar. Nosotros trataremos de aprovechar el partido para mejorar el funcionamiento del equipo". En el mismo tenor, comentó que "le he dicho a los compañeros que tratemos de tomar el viaje de buena forma y para pensar en que quedan siete fechas y que hay que pelear hasta donde las posibilidades matemáticas nos den".

Mensaje a la afición

Por último, el atacante Esmeralda aseguró que no "hay palabras para explicar lo que pasa. Sabemos que la afición está tan dolida como lo estamos nosotros, no crean que estamos contentos con la situación que vivimos. Lo único que les podemos decir es que vamos a seguir trabajando y que trataremos de dar lo mejor de nosotros en cada partido".