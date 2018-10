Las cinco del Diablo: jornada 14 del Clausura 2017

Con paso firme

La escuadra de los “Diablos Rojos” se enfrentó en la jornada 14 al equipo de Monterrey, partido que termino con un empate, sin embargo los de Toluca siguen estando en lo más alto de la general hasta hora suman 26 puntos de los cuales cuentan con ocho partidos ganados, dos empatados y cuatro perdidos.

Los pupilos de Cristante no dejarán ir ninguna oportunidad en estas ultimas jornadas para mantenerse en lo más alto y darle una alegría a su afición con un campeonato y que mejor en su centenario.

Buenos resultados

Con su buen fútbol, los resultados han sido positivos para el conjunto de los “Rojos” les ha traído confianza, liderazgo dentro la cancha, y que los puntos que tienen ahorita los tiene contentos pero no satisfechos, quieren llegar a lo grande, traerse los puntos que puedan en estas ultimas jornadas, el próximo partido es ante la escuadra de Tijuana que se localiza a un punto de ellos.

Con buen rendimiento

El director escarlata, Hernán Cristante, hace hincapié que su equipo ha tenido un buen rendimiento a lo largo del torneo con altas y con bajas pero que la escuadra tiene bien definido sus objetivos y que hoy por hoy se están cumplido a su debido tiempo, que falta la espera de las ultimas jornadas pero que buscaran cerrarlas de la mejor manera,

“Sé cuando un equipo juega bien, cuando un equipo no, por qué se dan los resultados. Entonces voy a seguir trabajando y pensando en lo mismo, que un buen funcionamiento te acerca a un buen rendimiento y un buen rendimiento te acerca a un buen resultado. Es lo único que busco, no juego a ver qué rasco, no me interesa. Lo he vivido y hay partidos que se tienen que ganar jugando a no perder, pero también hay que hacerlo bien, entonces me deja tranquilo el hecho de que el equipo tuvo vergüenza del partido pasado y hoy mostró otra cara. El equipo lo hizo bien. Hay circunstancias dentro del juego que hoy implicaron el empate”, comento en una rueda de prensa al termino del partido de la jornada 14 ante Monterrey.

El infierno

El cuadro de Cristante, tras varias suspensiones en jornadas pasadas le ha servido al técnico rojo para conocer más a sus jugadores y que no existe el conformismo en las filas de Toluca, existe juego por las bandas, contragolpes a gran velocidad, tiros al arco, y han podido concretar jugadas peligrosas, se hacen las cosas bien en la institución son detalles que deben mejorarse.

El año del centenario

Estamos a tres jornadas de que acabe la Fase Regular del Clausura 2017, Toluca como primer lugar de la general, buscará celebrar su centenario como se debe con un campeonato de liga ante su afición, los últimos partidos para disputar en este torneo para Toluca son el 21 de abril ante la escuadra de Tijuana, el 30 de abril ante el equipo de Querétaro y para cerrar con broche de oro, el 7 de Mayo ante el conjunto de Santos Laguna