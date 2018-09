Las diez del zorro: Semana 16 CL2017

1° Labor del Profe

En todo lo que va de la campaña se ha hablado de la gran labor de Almeyda, el equipazo de Monterrey, la dirección y regularidad de Xolos, lo peligroso de Tigres, las lesiones del América y Chivas, de prácticamente todo, menos del tercer lugar de la tabla general. Atlas no pierde desde hace seis partidos, la racha más larga actual. Es la tercer mejor ofensiva, ha tenido el mismo número de lesiones que los dos más populares del país, y nadie habla de la excelente labor de José Guadalupe Cruz, que con un plantel sin figuras, los ha llevado por un camino de regularidad, resultados y cortar una racha de tres torneos sin liguilla. Sin duda la más grande labor de un DT en este campeonato, junto con José Manuel de la Torre.

Foto: ASMéxico

2° Segunda casa

Las tres últimas visitas al Azteca han significado nueve unidades para los rojinegros y algo más. En el Apertura 2014, con goles de Leite y Medina, derrotaron por 2-1 al local y consiguieron su boleto a copa Libertadores. En el Apertura 2015, se llevaron el resultado por 3-1 y Gustavo Matosas le ganó la partida al club que lo había despedido hace solo seis meses. Ahora con victoria de 2-1 de nuevo cortan una sequía de tres torneos sin liguilla. El estadio Azteca se ha vuelto una verdadera segunda casa para los zorros, donde además la afición se hizo notar como cada vez que juegan en Guadalajara.

3° ¿Habrá goleador?

Con el boleto a la pelea por el campeonato ya asegurado, hay otro título por el que el equipo peleará en su duelo contra Jaguares el siguiente fin de semana, Matías Alustiza en específico. Y es que el refuerzo argentino ha sido una verdadera revelación dentro del equipo y podría otorgar el primer campeonato de goleo individual a la institución. Si bien hay pensar siempre antes en lo colectivo que lo individual, el siguiente partido significará mucho para Atlas de conseguir Alustiza ese título.

Foto: Milenio

4° Gran competencia

Óscar Ustari quién ya se había convertido en referente del equipo sufrió una lesión grave que lo dejó fuera por más de la mitad de la temporada, Miguel Fraga el encargado de suplirlo. A su llegada, nadie daba nada por él. Hoy, se ha ganado a la afición y a su técnico con grandes actuaciones, muy pocos errores y sobre todo con mucho corazón. Miguel Fraga jugó de titular contra el América en un partido clave, y eso que Ustari ya se encontraba apto para jugar, eso habla mucho también de la confianza que le tiene su entrenador. Por merecimientos merece ser él quién termine el campeonato. Entrando en la fase que realmente importa será una difícil decisión optar por dos arqueros que han demostrado tener gran nivel cuando se lo proponen.

5° No más innombrables

Así como reventamos a los jugadores cuando hay que hacerlo, hay que reconocerlos cuando se lo merecen, y es que dos de las que aquí nombramos como peores contrataciones en años, el sábado dieron un partido más que digno. Christian Tabó quién desde que llegó no ha visto mucha regularidad, dio un partido más que agradable, metiendo mucha entrega, pidiendo el balón y generando peligro. Javier Salas el otro, un inamovible en el once rojinegro ha dado su mejor partido hasta la fecha. Cada vez se entiende mejor en el campo, sabe qué hacer con la pelota y no la entrega tan fácil. Peleó mucho y retuvo bien el balón. Bien por estos dos, que eso sí, nunca se les criticó la entrega.

6° Una familia

Armar un equipo no solo significa que jueguen bien y consigan resultados, cualquier gran dinastía sabe que hay más allá que solo lo que se ve en el campo, y eso ha logrado José Guadalupe Cruz con el Atlas. Hace mucho tiempo que no se veía un plantel tan unido, siempre subiendo fotos y alentando a sus compañeros, sobre todo aquellos a los que no les toca jugar. Siempre agradeciendo a la afición y creyendo en ellos mismos, vaya que lo de este torneo para los zorros es de aplaudirse.

Foto: TDN

7° Detallazo

Muchos desaciertos se han dado desde que Azteca tomó el mando de los zorros, pero el gesto para el partido en contra de Jaguares es para aplaudirse. Sabiendo que el equipo juega bien y que la gente siempre va a apoyar, en lugar de subir los precios para asegurar llenar el bolsillo, los dieron todos al mismo precio y no a cualquiera, sino a uno especial para la afición. 51 pesos costaron todos los boletos exceptuando las zonas vip, palco y doradas, que son una muy pequeña minoría. Son ese tipo de acciones las que hacen que la gente quiera más a sus dueños, bien por ellos.

8° Muralla en el Jalisco

A pesar de que sí, el Jalisco ha sido una aduana difícil, no es eso a lo que nos referimos aquí. Como ya sabemos la mayoría, la afición de Jaguares tuvo una bronca con las autoridades de su estadio después de que cuando estaba a punto de finalizar el encuentro, decidieron invadir la cancha y causar estragos. Dado que Chiapas se jugará el descenso en su encuentro frente a los rojinegros, cabe la posibilidad que cierto tipo de conductas se repitan, mismas que deben ser sancionadas, en este caso con veto a los estadios. Atlas no puede permitirse jugar la liguilla sin el apoyo de su gente. Después de tanto esperar, la gente lo merece y se lo ha ganado a pulso. Es por eso que le pedimos a las autoridades correspondientes que tomen en cuenta que no solo es Jaguares el afectado, mucho de la seguridad de Atlas en liguilla depende de la seguridad de la policía en el Jalisco el sábado.

9° América

A pesar de todas sus bajas, el equipo de Ricardo La Volpe no se vio para nada mal. Le costó mucho el planteamiento debido a la rápida desventaja y a que la visita se le replegó mucho. Ni Aguilar ni Samudio representaron peligro para la defensa atlista. Para el segundo tiempo Darwin Quintero y Lainez le dieron otra cara a los locales, mucha profundidad, muchos centros y presencia en el área. Se le notaron variantes al equipo, sin embargo, el rival se defendió bien y estuvo a la altura.

10° En Frío

De nuevo Atlas estuvo a la altura del encuentro, la defensa estuvo perfectamente ordenada. Siempre y en todo momento. Se perdieron pocos balones que dejaran mal parado al equipo y se recuperaron muchos por el contrario. El mejor del encuentro fue sin duda Leiton Jiménez, el mejor partido de la temporada, no solo por el gol, tuvo grandes barridas, siempre atento en la marca, junto con Barreiro, estuvieron infranqueables.

Foto: FutbolTotal

De nuevo Reyes y Madueña pesaron más a la defensa que al ataque. También otro de los que más destaco fue la labor de Luis Robles. Se mandó una joya de jugada en el segundo gol, recupero muchos balones y le dio salida al equipo, sin embargo también perdió varios, ahí hay que apuntalar. Lo de Salas también fue muy bueno por la gran dinámica que le aporta en la media cancha.

Por lo mismo del planteamiento las transiciones eran a gran velocidad y esto claro que ayudaba al mediocampo rojinegro. Sin mucho encare de los extremos y pocos balones con ventaja, los delanteros atlistas aprovecharon las que tuvieron para generar jugadas. Alustiza el único que estuvo certero.