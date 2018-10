Coyotes de Tlaxcala a la congeladora

Lo que era un secreto a voces se hizo oficial este miércoles tras celebrarse la asamblea ordinaria del Ascenso MX. El Presidente Ejecutivo de la Rama, Enrique Bonilla, dio a conocer que Coyotes de Tlaxcala, bicampeón de la Segunda División Premier, no jugará la próxima temporada en la categoría de plata del balompié azteca al no cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, siendo el principal motivo la falta de aforo en su estadio, otorgándoles un periodo de siete meses para cumplir con estos estatutos, de lo contrario, no podrán ascender.

El Estadio Tlahuicole, sede del equipo desde su nacimiento en 2014, cuenta con una capacidad de 5,700 espectadores, mientras que el reglamento de la Liga de Ascenso dicta que el aforo mínimo de los inmuebles debe de ser de 15,000.

Sin embargo, la misma categoría ha contradicho su reglamento en innumerables ocasiones al permitir, desde hace varios torneos, la participación de conjuntos como Mineros de Zacatecas (13,820), Alebrijes de Oaxaca (14,598), Coras de Tepic (12,271), Cafetaleros de Tapachula (11,018), Correcaminos (10,476), Loros de Colima (11,812) y Murciélagos FC (10,844) los cuales no cumplen con el aforo mínimo en sus estadios.

Por su parte, la directiva del club ya se ha pronunciado respecto a esta situación mediante un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales oficiales, en donde argumentaron que la Federación Mexicana de Fútbol no aceptó las propuestas sobre una sede alterna para el club (en donde figuraba Puebla) mientras se llevaban a cabo los trabajos de remodelación de la 'Cueva del Coyote'.

El equipo también informó que aún se encuentran a la espera de la determinación que se tomará respecto a la ampliación del Estadio Tlahuicole, inmueble que es propiedad del Gobierno del Estado.

Por último, la directiva dejó en claro que, durante este periodo de espera, buscarán continuar participando en la Segunda División. No obstante, eso lo definirá en la asamblea ordinaria y de premiación de la rama, la cual se celebrará los días 16 y 17 de junio.