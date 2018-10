Torres y Lainez, bajas ante Atlas por lesión

Todavía no inicia el Apertura 2017 y el León ya tiene a sus primeros dos jugadores lesionados. El cuerpo médico del club, dio a conocer que Javier Torrente no podrá contar con equipo completo para el duelo del próximo sábado ante los Rojinegros del Atlas, pues el mediocampista Mauro Lainez y el zaguero Cristian Torres no serán elegibles para dicho partido y para el primer duelo de la Copa MX, ambos por lesión.

En el caso del mayor de los hermanos Lainez, éste sufre de una ruptura fibrilar del muslo anterior derecho; por otro lado, el canterano Verdiblanco, Cristian Torres, tiene un edema fibrilar del muslo anterior izquierdo. Los dos jugadores se mantendrán en observación. De esta forma, el técnico pampero se encuentra con el primer obstáculo del torneo, sin embargo, el vasto plantel Esmeralda tiene los elementos necesarios para cubrir las bajas de los juveniles lastimados.

León y su problema de lesiones

Vale la pena recordar que este tema no es nuevo en el plantel leonés. El semestre pasado, el Capo Alexander Mejía estuvo fuera de las canchas por gran parte del torneo gracias a una contusión en el tobillo derecho. En el mismo tenor, Guillermo Burdisso está descartado para el certamen que recién inicia debido a un fuerte golpe que sufrió en la rodilla izquierda en el último partido del Clausura 2017 ante Cruz Azul, de hecho, el defensor central se encuentra en rehabilitación en su natal Argentina.

También, el Piri Burbano, Elías Hernández y Nacho González sufrieron molestias físicas que los marginaron de las canchas por algunos partidos.

A la venta los boletos

Asimismo, la directiva de los Panzas Verdes ya puso en venta los boletos para el partido inaugural ante Atlas en el Glorioso con dos días, martes y miércoles, de venta exclusiva para abonados y, a partir del jueves, inicia la venta al público en general.