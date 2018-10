Resultado y goles del Veracruz 0-2 Necaxa de la Liga MX 2017

Paul Delgadillo. Amonestó a: C. Pellerano (min. 32), L. Gallegos (min. 35), A. Luna (min. 49). Expulsó a: C. Pellerano (min. 69).

M. Barovero (C); J. González, I. Lichnovsky, M. de Luna, B. Beckeles; L. Pérez, X. Báez; L. Gallegos, D. Villalpando (D. Álvarez, min. 67), J. Isijara (F. Pereyra, min. 77); y C. González (O. Arce, min. 67). DT: Ignacio Ambriz.

P. Gallese; A. Acosta (R. Ruíz, min. 64), J. Rivas, G. Milán, J. Paganoni (E. Andrade, min. 74); C. Pellerano (C), O. Mares, C. Valdéz; A. Luna, C. Menéndez y D. Villalva (R. Holgado, min. 64). DT: Juan Luna.

Liga MX | En la segunda fecha del Apertura 2017, Veracruz visitará Monterrey y Necaxa recibirá a Xolos.

MF | Pese a no haber dominado el partido, Necaxa derrota como visitante 0-2 a Veracruz, con goles de Jesús Isijara y Carlos González.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

87'. Buen achique de Gallese para evitar que Daniel Álvarez convirtiera el tercer gol de Necaxa.

84'. Testarazo de Menéndez que sale por un lado de la portería visitante.

77'. Último movimiento de Necaxa: entra Facundo Pereyra por Jesús Isijara.

74'. Veracruz realiza su último cambio; entra Edgar Andrade por Jesús Paganoni.

69'. Veracruz se queda con diez elementos por la doble amonestación de su capitán, Cristian Pellerano.

67'. Necaxa también realizado dos movimientos; salen Dieter Villalpando y Carlos González por Daniel Álvarez y Othoniel Arce.

64'. Doble cambio de Veracruz: entra Rodrigo Holgado y Richard Ruíz por Daniel Villalva y Alejandro Acosta.

60'. Remate de volea de Carlos González que es controlado sin problema por Pedro Gallese.

59'. Diagonal de Menéndez que Villalva remata desviado. Se fue una oportunidad más para Veracruz.

54'. El partido se detiene para que la asistencia médica revise a Rivas.

53'. Cabezazo de González que ataja Gallese.

50'. Por fingir una falta, Adrián Luna sale amonestado.

49'. ¡CASI! Disparo de Jesús Isijara que pega en el poste; el 'Ratón' estuvo cerca de marcar su doblete.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

MT | Con anotaciones de Jesús Isijara y Carlos González, Necaxa está derrotando 0-2 a Veracruz.

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

45'. Se añade un minuto.

37'. ¡CERCA! Una vez más, Barovero aguanta y detiene el disparo de Luna.

35'. Por una fuerte entrada a Villalva, Luis Gallegos se lleva el cartón preventivo.

32'. Por un pisotón a Luis Pérez, Cristian Pellerano se lleva el primer cartón amarillo del partido.

29'. Veracruz continúa con la posesión del esférico, sin embargo, han carecido de precisión en la última zona.

23'. Una vez más, Adrián Luna intenta acortar la diferencia en el marcador con un tiro que sale por un lado de Barovero.

19'. Carlos González aumenta la ventaja de los Rayos; el paraguayo venció a Gallese con un disparo de afuera del área.

¡GOOOL DE NECAXA!

14'. Potente tiro de Isijara que sale apenas desviado del arco local.

12'. Gol anulado de Villalva por posición fuera de juego.

11'. Jesús Isijara aprovecha la mala salida de Gallese y pica el balón. Los Rayos ya están ganando.

¡GOOOL DE NECAXA!

7'. ¡CERCA! En dos ocasiones, Igor Lichnovsky evita, en la línea, que Veracruz convierta la primera anotación.

5'. Disparo de Pellerano que sale apenas a un lado del arco de Barovero. Se salva Necaxa.

4'. Servicio de Villalva que Luna no logra rematar.

1'. ¡COMIENZA EL PARTIDO!

18:05. Banca de Necaxa: Y. Gutiérrez; B. Colula, R. Alvarado, D. Álvarez, F. Pereyra, O. Arce y C. Riaño

18:03. Banca de Veracruz: E. Hernández; D. Chávez, R. Ruíz, H. Cid, E. Andrade, L. Velázquez y R. Holgado.

18:01. Once de Necaxa: M. Barovero (C); J. González, I. Lichnovsky, M. de Luna, B. Beckeles; L. Pérez, X. Báez; L. Gallegos, D. Villalpando, J. Isijara; y C. González.

17:58. Once de Veracruz: P. Gallese; A. Acosta, J. Rivas, G. Milán, J. Paganoni; C. Pellerano (C), O. Mares, C. Valdéz; A. Luna, C. Menéndez y D. Villalva.

17:55. Definidas las alineaciones de ambas escuadras, en un momento las compartimos.

17:49. Resta sólo una hora para que dé inicio el último partido de la Jornada 1 del torneo Apertura 2017 de la Liga MX: Veracruz - Necaxa, en la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente.

17:44. Mientras tanto, en la Sub-17, Veracruz venció 2-0 a Necaxa. Las anotaciones del 'Tibu' fueron convertidas por Elián Cruz y Andrés Blanco.

17:37. En la categoría Sub-20, Veracruz derrotó 2-1 a Necaxa. Los Rayos comenzaron ganando el partido con tanto de Diego Riolfo, pero los Tiburones reaccionaron y remontaron con el doblete de José Chávez.

17:30. Por cumplir sus respectivos partidos de suspensión, Necaxa no podrá contar con Manuel Iturra y Miguel Ponce.

Hombre a seguir de Necaxa: Marcelo Barovero | Es el referente más reconocible de Necaxa. Sus buenas actuaciones lo han consolidado como uno de los mejores porteros del futbol mexicano, aspecto que deberá demostrar ante un Tiburón que saldrá a presionarlo desde el inicio.

Hombre a seguir de Veracruz: Guido Millán | Es un experimentado central argentino con experiencia en el fútbol francés; ante la salida de un estandarte como Leo López, Guido deberá ser quien comande la zaga escuala y brinde solidez a un equipo que imperiosamente necesita rescatar puntos de cada partido.

La última vez que Veracruz y Necaxa se vieron las caras fue en la Jornada 14 del torneo Clausura 2017 en el Estadio Luis Pirata Fuente. Con anotación de Edson Puch, los Rayos derrotaron 0-1 a los Tiburones.

Sin duda, uno de los equipos que más movimientos registró para este Apertura 2017 fueron los Rayos, quienes ahora serán dirigidos por uno de sus jugadores históricos, Ignacio Ambriz; su baja más importante fue la de Edson Puch, mientras que su alta más interesante es Facundo Pereyra.

Por su parte, la escuadra de Necaxa, después que la temporada pasada aseguró su permanencia en el máximo circuito, tendrá como objetivo aspirar a la 'Fiesta Grande', a la cual no acudieron el semestre anterior, ya que se quedaron en el undécimo lugar de la tabla general.

De cara a este torneo, el cuadro comandado por Juan Antonio Luna renovó a una gran parte de su plantilla, teniendo como bajas importantes a Leobardo López y Edigio Arévalo, y sumando a jugadores como Guido Millán y Christian Menéndez.

El conjunto de Veracruz comenzará como local su participación en el segundo certamen del año, mismo en el que buscará acceder a la siguiente ronda, algo que no consiguieron la campaña pasada, puesto que, con 21 unidades, quedaron en el sitio 13 de la clasificación.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Veracruz vs Necaxa en vivo, correspondiente a la Jornada 1 del torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis Pirata Fuente a partir de las 18:49 horas.