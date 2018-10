Hernán Cristante: "Difícilmente veremos otro partido como ante Cruz Azul"

El técnico de los 'Diablos Rojos' del Toluca, Hernán Cristante, habló sobre las rotaciones que ha hecho en los últimos partidos, asegurando que es para fortalecer al equipo y que tenga más ritmo de juego.

“Se trata de dar minutos a todos, de tratar de apuntalar y hacer que el equipo tome esa fortaleza porque nos ha pasado en el torneo anterior que llegamos al final con muchos altibajos referidos a la falta de juego de algunos jugadores, entonces hoy estamos bien, el equipo tiene solidez, el equipo está trabajando bien, provoca jugadas de gol”, expresó.

Sobre el último partido de los 'Diablos', el dirigente escarlata busca darle la vuelta a la página, afirmando que es difícil que un partido así se repita, pues buscará seguir fortaleciendo al equipo desde fuerzas básicas: “El partido con Cruz Azul lo pondría en el anecdotario, difícilmente vamos a ver a un Toluca igual en algún otro partido. No me preocupa, me ocupa seguir trabajando y seguir por la misma senda, darle minutos a los que menos tienen, tatar de apuntalar eso en Copa y en el torneo de Liga, tratar de seguir sumando, han debutado chicos, están en la banca más chicos que nunca, estamos trabajando, tratando de compensar las cosas”, comentó.

Respecto a Dorados de Sinaloa, el estratega aseguró que no será un rival nada sencillo, pero confía en el trabajo de sus pupilos para sacar el resultado: “Es la idea, a sabiendas que vamos a tener enfrente a un rival que no es fácil, lo demostró la otra vez acá, por momentos del partido nos complicó el accionar y allá están en su casa, temperatura alta, es probable que llueva, que la cancha esté húmeda entonces hay factores que pueden complicar el tema, pero vamos a ir por los tres puntos, sin duda”, subrayó.

Por último, Hernán Cristante habló sobre el delantero Fernando Uribe y cómo se ha ido recuperando: “(Uribe) entrenó bien, casi al cien, estuvo haciendo espacios reducidos donde la exigencias es alta, no es tan continua, no es tan larga, pero respondió bien”, concluyó.