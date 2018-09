Raúl Ruidíaz, el dueño del gol

El 29 de junio del 2016 el cuadro purépecha haría uno de los mejores fichajes de los últimos tiempos dentro de nuestro futbol, ya que este '9' nato se volvería un pilar fundamental para el club, y un ídolo para la afición, este pedazo de delantero llegaba a la institución para devolverle la magia del gol.

Ruidíaz es un jugador que desde el principio mostró su calidad y nos confirmó que es garantía de gol, en apenas su segundo partido ya anotaba su primer hat-trick vs Santos, y le bastó un torneo para coronarse campeón de goleo junto al ex de Xolos, Dayro Moreno. Este peruano es un delantero completo, llegó a Morelia sin mucho cartel pero con el paso del tiempo y de los goles nos hizo ver que no nos íbamos a olvidar de su nombre, es ese tipo de jugador que en una jugada te cambia todo un partido, tiene esa velocidad que siempre se aprecia en un delantero centro, es inteligente para moverse dentro y fuera del área, tiene mucha fuerza lo cual es un gran atributo, ya que como 9 siempre estás chocando con centrales grande y fuertes, pero para Raúl esto no es un problema.

El ángel de la salvación para Morelia es este señor, no tiene miedo de ponerse el equipo a la espalda, que es exactamente lo que hizo el torneo pasado y seguro hará este torneo, es veloz, ágil, fuerte pero sobre todo letal, Ruidíaz no perdona, la que tiene la manda al fondo, siempre que pueda te va a hacer ir por la pelota al fondo de tu portería.

Gracias a su entrega, su juego, su pasión, su garra y sus goles este pedazo de jugador se ha convertido en un ídolo para su afición, cada partido que pasa se gana un poco más el cariño de la gente, jugadores así son los que necesita Morelia, jugadores que lo den todo, jugadores con sangre, que se maten y demuestren en la cancha, lo mejor que le pudo pasar a este equipo fue la llegada del este goleador, la afición se siente identificada con él, cada partido se lo hacen saber y él lo devuelve con goles. Porque eso es lo que tiene que hacer, goles, y este peruano los hace como el mejor.