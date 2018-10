Ileana Dávila: “Contenta por el invicto en casa"

El equipo femenino de los Pumas de la UNAM empataron 1-1 ante Xolos de Tijuana, en la jornada 11 de la Liga MX Femenil. Por lo que la estratega auriazul, Ileana Dávila, destacó el trabajo realizado por su equipo ante este rival en casa.

"Ellas lo hacen muy bien porque tienen esa garra y corazón para hacerlo. Por otro lado, no me da gusto el empate, creo que era un partido que pudimos ganar, pero no concretamos. Son cosas que se tienen que trabajar", dijo la entrenadora universitaria en las instalaciones de la Cantera.

Sobre ser fuertes en casa, la técnico mencionó: "Defiendo Cantera al cien por ciento y ellas lo hacen muy bien, tienen esa garra y ese corazón para hacerlo".

"No me queda más que ganar y ganar"

Finalmente, agregó que sus jugadoras dejan todo en el campo de juego, y que sólo le queda seguir trabajando para ocupar uno de los dos lugares que las lleven a la 'Liguilla': "Mis niñas dan el corazón y se mueren hasta el último minuto en la cancha y creo que lo han demostrado; en lugar de recibir un gol y bajar", concluyó.

Para la doceava fecha, Universidad visitará a Cruz Azul en el Estadio Azul, mientras que el conjunto de la frontera recibirá a la vercruzanas en el majestuoso Estadio Caliente.