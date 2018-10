Previa Necaxa vs Lobos BUAP: en busca de Liguilla

Definitivamente, las sorpresas de la jornada pasada del torneo Apertura 2017 de la Primera División fueron los protagonistas de este partido; por un lado, Necaxa por derrotó al América en el Azteca, mientras que Lobos BUAP goleó en casa a Cruz Azul.

El equipo rojiblanco sorprendió bastante al sacar la victoria de visita contra uno de los mejores equipos del certamen, y es que sus últimos partidos no han sido del todo bien para los de Ambriz, así que esos tres puntos pudieron parecer un espejismo para muchos en medio de las dos derrotas contra Santos a mitad de semana.

Lobos BUAP, si bien han dado grandes sorpresas en el torneo, no se han mostrado estables, y han perdido puntos esenciales en diferentes fechas, pero no cabe duda que ganarle 3-0 a Cruz Azul motiva mucho a su afición y al plantel completo, logrando tener fé y ¿por qué no? pensar en la 'Fiesta Grande'.

¿Cómo llegan?

Los Rayos regresaron a Aguascalientes después de una expedición muy larga y cansada, viajando a Torreón, a Ciudad de México, regresar a Torreón sin hacer escala en tierras hidrocálidas, es por eso que estos últimos días fueron fundamentales para 'Nacho' Ambriz, quien cada vez más ha sido criticado por la afición, debido, principalmente, al accionar futbolístico que han tenido.

Necaxa perdió sus dos partidos ante Santos, pero ganó su último partido de liga, contra América; sigue en puestos de liguilla en la séptima posición, y tiene que aprovechar que aún le quedan dos juegos de local, teniendo en cuenta que sus dos últimos partidos son contra el tercero y cuarto lugar de la tabla general.

Lobos BUAP no se preocupó por la Copa MX, lo que le dio más descanso que Necaxa y como vienen de un triunfo importantísimo, la mentalidad está puesta en una cosa, la clasificación. La 'Jauría' se encuentran en el puesto 12, pero si obtienen la mayor cantidad de puntos en sus últimos juegos no tendrían que depender de resultados para clasificar.

Antecedentes

El último enfrentamiento de estos dos equipos fue en el Ascenso 2015-2016, en donde Necaxa ganó su juego de local y Lobos hizo lo propio en la Ciudad de Puebla. Los Rayos nunca han perdido de local ante los 'Licántropos'; el último empate se registró en el 2011.

Jugadores a seguir

El Necaxa, sin duda alguna, ha tenido sólo dos figuras en todo el torneo; se podría decir que han sido los más estables y destacados del equipo, los cuales son Barovero y Beckeles. En la mayoría de los partidos, el hondureño ha demostrado estar en un nivel altísimo y ha ayudado bastante en el funcionamiento del equipo, tanto en la defensa, como al momento de atacar. No cabe duda, que jugando contra un equipo explosivo como Lobos BUAP los espacios pueden generarse para que por la banda derecha genere muchas llegadas.

Del lado de los de Puebla, el joven colombiano, Julián Quiñones, hizo un gran papel en la victoria ante Cruz Azul, por lo que podría volver a brillar en su visita a Aguascalientes. El delantero ha demostrado que es capaz de lograr grandes cosas, debido a su explosividad, fuerza y velocidad en el ataque.