Prioriza León permanencia de Elías

Se mueren, se acaban los rumores, aunque todavía es de momento a menos de que en el próximo Régimen de Transferencias pase algo. Hasta hoy en día, la directiva del León tiene seguro en su plantilla a Elías Hernández, esto tomando en cuenta las varias vinculaciones que ya se le han hecho al jugador con equipos como Chivas o hasta América.

'El Patrullero' se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del aún en curso Apertura 2017 y no es para menos que ya se empiece a rumorar su llegada a otros equipos de la Liga, sin embargo "todavía no, es un tema que ha salido, pero no hay nada de parte de Chivas, América, de nadie, de ningún club, nadie se ha acercado a preguntar por Elías Hernández", a decir del vicepresidente del club, Rodrigo Fernández.

Diez millones de dólares es la cifra que según estaría fijando la Fiera para una hipotética salida de Hernández a otra escuadra, algo que lógicamente no desagradaría en lo absoluto a la cartera de la dirigencia esmeralda que siempre ha dejado en claro que no se cierran a ninguna negociación, aunque hoy en día la prioridad es la continuidad del jugador en el bajío.

"Nunca estamos cerrados a nada, es un jugador muy valioso y él está muy contento acá, tanto el Draft pasado hubo acercamientos y propuestas de equipos para llevarse a Elías, pero decidimos que se quedara. La prioridad es que se quede", declaró el mismo Fernández.

La importancia de Elías en la plantilla es de todos sabida, técnicos han pasado y pareciera que no le afectan los cambios, pues su nivel o se mantiene o hasta incrementa, pero no se ve afectado, argumentos suficientes para que mediáticamente comience a aparecer su nombre de manera más frecuente y se convierta en el objeto de deseo de muchos otros conjuntos.