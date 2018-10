Javier Lavallén, arquero puma sin gloria

La directiva auriazul sigue en su búsqueda de encontrar a un arquero que le haga competencia a Saldívar y recordamos a un ex arquero que vino al cuadro universitario y que no logró conectar con el equipo en su estancia en México, su nombre es Javier Lavallén.

Javier Abel Lavallén es un futbolista argentino de 44 años, su debut fue con el equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata hasta 1996, para pasar después al cuadro auriazul. Su estancia en el centro de México no fue la esperada y salió del equipo por la puerta de atrás.

Su paso como arquero en el fútbol, fue recordado por sus grandes e infantiles errores, y que marcaría el rumbo de su trayectoria en las canchas.

Sus demás equipos en los que militó, fueron: Deportivo Español, Unión de Santa Fe, Quilmes, Unión Huaral, Estudiantes de Medicina, San Martín de Tucumán, Villa San Carlos y Argentino de Merlo.

Uno de sus grandes logros, fue el campeonato que tuvo con su primer equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata en la Copa Centenario, al atajarle un penal a Guillermo Rivarola.

Actualmente es entrenador de arqueros de divisiones inferiores en el equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata.