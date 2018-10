Las cinco del 'Rayo': jornada 2 del Clausura 2018

Llegó a su fin la segunda fecha del torneo Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX, y lo resultados positivos siguen sin llegar al conjunto de los Rayos del Necaxa. El triunfo no es algo habitual en los últimos partidos, contando desde el pasado campeonato. El inicio de este tampoco ha sido el mejor. Ahora, una derrota lapidaria en tierras fronterizas.

No siempre Barovero atina

Él ha sido el héroe rojiblanco en un sinfín de ocasiones. Sería injusto culparlo de la derrota. Si bien, se equivoca en el gol de Luis Chávez, ‘Trapito’ no volvió a equivocarse en el juego, y tampoco Necaxa hizo mucho por ganar el mismo. Marcelo ha salvado más de lo que ha perjudicado. Ánimo, Barovero, que el siguiente juego te reivindicas con atajadas.

No hay reacción

Dice ‘Nacho’ Ambriz que antes del 0 a 0, tenían controlado el partido, pero después del gol de Xolos, ¿dónde quedó la reacción necaxista? No la hubo, o al menos no la vi. Pocos argumentos de Necaxa para revertir el resultado. De verdad, me parece preocupante que el equipo se mura de nada.

No se ataca ni por error

Ni con el marcador en contra, Necaxa se va al frente en busca del empate. El gol tijuanense fue al 23, en todo el primer tiempo, Necaxa sólo tuvo un tiro a gol. En el segundo tiempo, las llegadas llegaron después del minuto 60, y la verdad, ninguna muy clara. Los pocos avances ofensivos son provenientes de la pelota parada.

Un equipo muy chato

Necaxa jugó con dos puntas; Martín Barragán y Carlos González, pero ninguno tuvo una oportunidad clara, de frente al marco custodiado por Gibrán Lajud. Pero ellos son los encargados de culminar las jugadas ofensivas, mismas que deben ser creadas por… Gallegos, Alvarado, Álvarez, Villalpando y Matías Fernández. Los cinco jugaron, pero poco produjeron.

Los centros, es la única arma

Hablando del poco volumen de juego ofensivo, las vías más utilizadas por el equipo hidrocálido es el desborde por la banda y centro al área. Es una buena táctica, pero no se debe abusar. Deben tener más alternativas. Los últimos 30 minutos, Necaxa fue dueño del balón, pero las opciones no fueron claras.