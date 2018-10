Ileana Dávila: "Dividimos puntos, pero no era la intención"

Pumas Femenil empató con América a un gol en una nueva edición del Clásico Capitalino que se disputó este sábado en las inmediaciones de La Cantera. Con este resultado, las dirigidas por Ileana Dávila quedaron con 11 unidades y con ello ocupan la sexta posición de la tabla general y tercera del primer grupo.

Dávila, entrenadora del equipo opinó lo siguiente sobre el partido: “Es un equipo fuerte, América siempre lo ha sido; pero ahora todos en la liga lo son. Además, tienen a un entrenador con toda la experiencia del mundo. Sin embargo, ahora también les costó trabajo, ya no fue el que América nos ganara. Tratamos de defender nuestra localía y me da coraje que no se haya podido teniendo una jugadora de más; pero también las lesiones de las mías me han estado dando batalla”.

Acerca de qué le faltó a su escuadra para ganar a sabiendas de tener un elemento más en la cancha, Ileana comentó que las lesiones han sido factor importante pues jugadoras clave se han ausentado de varios partidos; además, comentó que la falta de concentración y de definición afectó mucho.

A pesar de no tener al plantel completo, Dávila sabe que tiene un equipo con jugadoras de gran técnica y comentó “Las que están lesionadas han estado en terapia y en otras cosas para tratar de sacarlas; pero ahorita, en un partido tan fuerte, emocional y aguerrido, también les pesa (a las que sí juegan).”

Sobre su pensar acerca de cómo queda el grupo, Dávila opinó: “Nos dividimos ya los puntos, pero esa no era la intención pues debíamos ganar para acercarnos a Toluca y América; pero le tengo que dar vuelta a la página pues ya viene el cierre”.

El siguiente compromiso de Pumas Femenil será, nuevamente de local, contra Cruz Azul.