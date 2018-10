Viaje retro: Jerseys de Pumas y Toluca

Cuando se habla de Pumas ante Toluca, se debe recalcar que se trata de un enfrentamiento con más de 50 años de historia en la Primera División. Desde luego, a lo largo de todo ese tiempo, diferentes modelos de camisetas han pasado; tanto en el Estadio Nemesio Diez como en el Olímpico Universitario. Aquí repasamos algunos modelos que quizás recuerdes:

En la temporada 75-76, los del Pedregal se caracterizaron por tener entre su indumentaria una playera blanca con adornos en los hombros de color azul y oro. A pesar de que el pictograma del puma (como actualmente se conoce) ya existía, sólo tenía un tamaño pequeño al frente y las letras de “universidad” estaban debajo de este.

Para ese mismo tiempo, “los choriceros” poseían un uniforme totalmente limpio (sin marcas o patrocinadores) en el que por lo regular era el jersey rojo y el short blanco. La casaca tenía el detalle que si bien el isologo estaba en medio y al frente, las estrellas de los campeonatos terminaban por adornarla. ¿Les gusta?

Fue en la campaña 87-88 cuando "los auriazules” tuvieron una de sus playeras más bellas, esta indumentaria constaba de un modelo en “cuello polo”, los números eran grandes (no gigantescos) en la parte de atrás; aunque también los había en la manga derecha, esto último hacía simular una especie de efecto con algún uniforme de futbol americano. Seguía sin haber patrocinadores.

“Los escarlatas” no se quedaron atrás y su jersey de esos años consistía en una playera roja con vivos de color blanco en las mangas. Por aquel tiempo, su patrocinador era Adidas, así que la marca podía apreciarse. En cambio, el cuello estaba en forma “V”. Aquí una foto con la manga larga:

No podíamos fallar con algo más reciente, aunque no tanto, para el Torneo Verano 98 los universitarios portaban bajo la marca Nike un jersey con líneas horizontales que contrastaban con el fondo y el cuello era tipo “V”. El puma no era enorme, pero sí de buen tamaño. Había tanto azul con oro y blanco con azul.

“Los diablos” en ese mismo campeonato utilizaban una playera holgada con vivos blancos en la manga, su principal distintivo (además del cuello) era el logotipo de una cervecería: