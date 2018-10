Puch-Sanvezzo la dupla que no ha podido ser

Los Gallos Blancos de Querétaro no ha tenido un torneo conforme a las expectativas que se han generado en torno al cuadro queretano, esto, por los malos resultados que han tenido los dirigidos por Luis Fernando Tena. Una de las causas ha sido porque los delanteros “plumíferos” no han estado certeros, y por otra parte, no han generado jugadas peligrosas de cara al marco rival.

La responsabilidad de los goles queretanos han recaído en dos jugadores: Camilo Sanvezzo y Edson Puch. El primero es el máximo goleador en la historia de la institución queretana, mientras el segundo llegó para esta temporada, donde ha respondido a las expectativas de su llegada.

Comencemos con el brasileño. "El Lobo", Camilo Sanvezzo, ha sido el estandarte junto con Tiago Volpi en las últimas temporadas de los "plumíferos". Ha disputado diez encuentros de liga de doce posibles, uno más que Puch, los cuales, siete juegos han sido de titular, pero la cuota goleadora del carioca ha ido a la baja, pues solamente lleva dos goles en el campeonato. Si bien, el sudamericano no ha tenido la cuota de otros torneos, ha sido pieza clave para que Gallos consiga anotaciones.

Por su parte, el bicampeón de América con la selección chilena, a pesar de que se ha perdido los últimos dos encuentros del conjunto queretano (Necaxa y Monterrey), Edson Puch marcha como el goleador de Gallos en este campeonato con seis anotaciones, con nueve partidos jugados de doce posibles, de los cuales ocho han sido de titular. El andino se ha convertido en un referente auténtico del área para los albiazules, pero ha sido una baja recurrente ya sea por suspensión o por lesión. Gallos ha basado en el chileno el éxito para las anotaciones en el clausura.

Si bien, ambos futbolistas han sido importantes y han coincidido en diversas alineaciones del cuadro del acueducto a lo largo del campeonato. Tal parece que ambos no pueden estar en la misma alineación, pues se ha podido observar que en la cancha no se complementan, pero se espera que por el bien del cuadro queretano, ambos puedan jugar en la delantera de los Gallos Blancos.

Hasta el momento, los números demuestran que Puch, en pocos juegos, ha sido más fundamental en esta temporada que Sanvezzo.