Originario de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gil Alcalá es un futbolista de origen mexicano que juega como portero, actualmente, forma parte de los Pumas de la UNAM en la Liga MX.

Tuvo sus inicios en el Club Deportivo Aves Blancas de la Tercera División en México, con dicho equipo llegó hasta la semifinal de Segunda División contra la UDG. Después de su pasó por Deportivo Aves Blancas, se unió al Club Deportivo de los Altos en la Segunda División, asegurando su titularidad en ese equipo.

Para el Clausura 2015 llegó a los Gallos Blancos del Querétaro, donde no tuvo actividad alguna, el arquero mexicano tardó en debutar en Primera División, antes de ello, la única actividad que presentaba era en los partidos de la sub-20 de Querétaro, teniendo actuaciones importantes que lo llevaron por fin a ser considerado en el primer equipo, fue así que debutó profesionalmente el 25 de julio de 2017 en la Copa MX, dicho debut se originó tras la salida del portero brasileño Tiago Volpi.

Alcalá se convirtió en el arquero titular de los Gallos Blancos durante la temporada 2019 y el torneo Apertura Guardianes 2020.

Gil Alcalá dejó el Querétaro Fútbol Club debido a una transferencia después del Clausura 2021.

Con Querétaro logró campeonar en dos ocasiones, ambas en la Copa MX y Súper Copa MX en la temporada 2016/2017.

Con Querétaro llegó a jugar 100 partidos, de los cuáles, en 24 partidos no recibió ningún gol, sin embargo, recibió 139 goles durante su estancia con el conjunto queretano.

Su llegada a los Pumas se dió después de su traspaso a los Xolos de Tijuana, para la temporada 2022/23, primero inició con la sub-20, pero después recibió la oportunidad en Primera División para jugar únicamente dos partidos, su debut con Pumas fue en la Jornada 11, un 27 de agosto de 2022, ante las 'Chivas' Rayadas del Guadalajara, recibiendo una goleada de 3-1, du segundo partido con los Pumas fue en la Jornada 16 ante Tigres donde su equipo consiguió el empate.

Para la siguiente temporada, Gil Alcalá no entraba en planes del director técnico Rafael Puente Jr., fue así como Querétaro le brindó la oportunidad de continuar en el máximo circuito, volviéndose titular indiscutible para la campaña 2022/23.

La salida de Pumas le dolió mucho al arquero, pues en. una entrevista que ofreció para RÉCORD, comentó lo siguiente:

"Me dolió, me sentía muy triste, decepcionado porque había tomado una decisión muy importante en mi carrera, me había ganado un lugar en Tijuana, donde ya me tenían bien visto el DT y la directiva y se abrió la oportunidad de llegar a Pumas la primera vez, tomé mis maletas, moví a mi familia y fue sin dudas un golpe duro después de estar adaptándonos"