Resultado del partido Monarcas Morelia 2-2 Necaxa en Liga MX

Monarcas : C. Sosa; C. Guzmán, E. Loeschbor, G. Achilier (C), C. Rodríguez; R. Vilchis (S. Reyes, min. 70), M. Osuna (M. Sansores, min. 83), A. Rocha, R. Sandoval (Á. Sepúlveda, min. 60); D. Valdés y R. Ruidiaz. DT: Roberto Hernández.

Necaxa : M. Barovero (C); M. Ponce, I. Lichnovsky, M. de Luna, B. Beckeles; L. Gallegos (D. Álvarez, min. 61(G. Culma, min. 79)), R. González, D. Villalpando, R. Alvarado; V. Dávila (M. Barragán, min. 51) y C. González. DT: Ignacio Ambriz.

MARCADOR : 0-1, MIN. 18, C. GONZÁLEZ. 1-1, min. 21, R. Ruidiaz. 1-2, min. 81, C. González. 2-2, min. 84, C. Rodríguez.

ÁRBITRO : Jorge Rojas. Amonestó a: C. González (min. 55), M. de Luna (min. 59), E. Loeschbor (min. 69).