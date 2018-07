Mora y González se comprometen con la afición de Pumas

El cuadro del Pedregal regresa al torneo venidero de la Liga Mx con la esperanza de un nuevo comienzo buscando así dejar atrás los malos momentos de torneos pasados y empezar a sumar desde el primer partido el cual será contra el conjunto de Veracruz de visitante.

La suma de refuerzos no se hizo esperar por la causa universitaria la cual sumó a su plantilla a los refuerzos extranjeros ; Felipe Mora y Carlos González los cuales ya se encuentran a la orden de David Patiño actual timonel de Pumas de la UNAM.

En su primera conferencia de prensa con la casaca auriazul en Cantera, Felipe Mora, fue claro al externar que se debe superar lo realizado por su compatriota y ex jugador del cuadro auriazul, Nicolás Castillo, el cual migró al viejo continente y ahora juega en el Benfica.

“Tuve la oportunidad de hablar con Nico. Me habló maravillas del club, de la afición que es maravillosa y de este club que es muy grande. Me ha sorprendido el cariño de los hinchas desde el primer día que llegué, mencionó el chileno al responder las preguntas expresadas.

Felipe Mora por igual concluyó que el tiempo que estuvo en Cruz Azul último equipo donde estuvo en la Liga Mx no quedó a deber y que al contrario de lo que opinan hace mucho que la institución cementera no contaba con un delantero de ese compromiso. "No estoy en deuda. Yo sé lo que hice ahí y hoy me toca estar en Pumas, con mucha responsabilidad de hacer las cosas bien”, externó el ariete.

Por su parte el paraguayo ex delantero del cuadro de Necaxa, Carlos González, indicó que llegar al cuadro de Pumas es dar un gran salto de calidad. "Sé lo que hizo 'Nico' y vengo a tratar de darle continuidad a lo que él venía haciendo, sabemos muy bien todo lo que hizo y dejó una marca de goles muy importante, pero yo tengo metas y tengo objetivos lo mío es venir a triunfar aquí", comentó el delantero.